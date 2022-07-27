Ревнивый мужчина зарезал несовершеннолетнюю. Почему девушки выбирают тех, кто постарше

В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы. Экс-возлюбленный, который оказался на 10 лет старше, не смог справиться с ревностью. При этом ранее он уже был судим за угрозы, а мать погибшей успела написать несколько заявлений на парня. Психологи уверены, внезапно свалившаяся на осужденных свобода может спровоцировать рецидивы.

Ревность привела к убийству

В Новосибирске мужчина убил 17-летнюю девушку после конфликта на почве ревности. Задержанный, который на 10 лет старше возлюбленной, ударил ее ножом 15 раз. Молодого человека задержали, сообщили в СУ СК по Новосибирской области. Оказалось, парень — гражданин Таджикистана. Он бывший убитой девочки.

«В настоящее время с подозреваемым проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили на сайте СУ.

Тело девушки нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство зафиксировал регистратор проезжавшей мимо машины. Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как мужчина с ножом на улице догоняет девушку, она падает на землю, а молодой человек несколько раз ударяет ее ножом.

«Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года, в вечернее время, на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся», — сообщили в следственном управлении.

Задержанный буквально изводил девушку ревностью, как рассказали источники «360». Некоторые заявили, что парень уже применял грубую силу по отношению к возлюбленной, но именно убийства от него никто не ожидал.

«Нет, не ожидала. Просто подобный случай уже был, но не убийство. Я не думала, что он сможет на такое пойти», — сообщил источник «360».

Не первое уголовное дело в жизни подозреваемого

Дело по статье УК России «Убийство» уже возбудили. При этом выяснилось, что ранее ревнивец уже был судим — за побои и угрозу убийством.

«Около 09:00 (05:00 мск) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. <…> подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания», — сообщили в ГУ МВД.

Стало известно, что экс-возлюбленный уже угрожал расправой и убитой девушке. Ее мать три раза обращалась в полицию, сообщили в МВД. Однако в возбуждении дела ей отказывали. Теперь в связи с этим проводят внутреннюю проверку.

Судимым сложно адаптироваться на свободе

Адаптироваться после заключения довольно тяжело. Человек привыкает жить в рамках, соблюдать правила. А когда он выходит на свободу, перед ним открывается множество возможностей, что рождает риск срыва. Об этом «360» рассказала психолог Наиля Бирарова.

«Все, что было не дозволено, все разрешено сейчас. Из-за этого могут быть рецидивы. Больше возможностей не ограничивать свою свободу», — пояснила психолог.

Почему девушки часто выбирают мужчин сильно старше

Во взрослом избраннике девушки обычно ищут образ отца. Так закрывается потребность в безопасности, отметила Бирарова.

«Девушке кажется, чем старше мужчина, тем больше потребностей он закроет. Также окситоцин-дофаминовая зависимость, потому что взрослый мужчина ухаживает как-то особенно. Тем самым он усыпляет бдительность молодой особы, которая склонна к доверчивости, к жизни иллюзиями. У нее вырабатывается условный рефлекс зависимости. Из таких отношений очень трудно выбраться. Это наркотический момент», — пояснила психолог.

Также известно, что половое созревание у девушек происходит быстрее, чем у мужчин, отметил социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, зачастую общение с нынешними 20-летними парнями дает ощущение разговора с подростком — по запросам, пониманию жизни и так далее.

«Женщины, даже такие юные, природой ориентированы на то, чтобы искать потенциального отца своему будущему ребенку. А это не только партнер исключительно для секса, но некто, кто будет способен ребенка содержать и вырастить. Этим объясняются контакты со взрослыми мужчинами, хотя общество осуждает», — отметил психолог.