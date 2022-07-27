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    27 июля 2022, 12:22

    Убийство 17-летней девушки в Новосибирске могло стать последствием ревности

    Следователи задержали возможного убийцу 17-летней девушки в Новосибирске

    Александр Иванов, Иван Степанов

    В Новосибирске следователи задержали возможного убийцу 17-летней девушки. Источники «360» рассказали об отношениях погибшей и предполагаемого преступника.

    Собеседник телеканала, знакомый с потерпевшей, подтвердил, что возможный убийца применял к девушке физическую силу. Также источник сообщил, что отношения в паре были достаточно сложными. По его словам, девушка не могла уйти от партнера из-за страха.

    Скорее всего, она просто боялась

    Источник «360»

    Также источник «360» отметил, что девушка всегда ходила по школе в одиночестве и носила длинные рукава.

    Не успела уйти от насилия

    По его словам, жертва признавалась в физическом насилии со стороны предполагаемого убийцы. Также она рассказывала, что хотела уйти от партнера.

    Другой собеседник «360», знакомый с возможным преступником, сказал, что не замечал у мужчины агрессию в адрес прохожих и посторонних людей. Однако источник телеканала отметил, что у предполагаемого убийцы были вредные привычки.

    «Да, бывало, выпивал. Неоднократно замечал», — сказал он.

    Убийство 17-летней девушки в Новосибирске могло стать последствием ревности | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    По его словам, пара рассталась полтора месяца назад, после чего подозреваемый перешел на запрещенные вещества.

    Звоночки были

    Источник «360» отметил, что возможный убийца изводил девушку ревностью.

    Я не знаю даже, как передать это словами. Очень сильно ревновал. По поводу и без

    Источник «360»

    Еще один собеседник телеканала знал подозреваемого. По его словам, ранее мужчина уже применял грубую силу, но убийства от него не ожидалось.

    Убийство 17-летней девушки в Новосибирске могло стать последствием ревности | Изображение 2Источник фото: открытый доступ

    «Нет, не ожидала. Просто подобный случай уже был, но не убийство. Я не думала, что он сможет на такое пойти», — сообщил источник «360».

    О преступном прошлом предполагаемого убийцы сообщил и другой собеседник телеканала, знакомый с мужчиной.

    «Когда этот человек только написал мне в первый раз, люди из моего окружения, которые общались с ним, предостерегли меня. По их словам, он сидел за ножевые ранения около года», — поделился он.

    Следствие ведется

    Тело девушки нашли вечером 26 июля, в Советском районе Новосибирска с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Telegram-канале СК. По факту убийства девушки уже возбуждено уголовное дело.

    На данный момент известно, что в день смерти между жертвой и предполагаемым убийцей разгорелась словесная перепалка из-за ревности нападавшего. По данным следствия, девушке нанесли не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Сам убийца скрылся с места преступления.

    Убийство 17-летней девушки в Новосибирске могло стать последствием ревности | Изображение 3Источник фото: РИА «Новости»

    Возможного преступника уже задержали. Сейчас с ним проводят комплекс мер, с помощью которых следователи установят детали произошедшего.