Убийство 17-летней девушки в Новосибирске могло стать последствием ревности

В Новосибирске следователи задержали возможного убийцу 17-летней девушки. Источники «360» рассказали об отношениях погибшей и предполагаемого преступника.

Собеседник телеканала, знакомый с потерпевшей, подтвердил, что возможный убийца применял к девушке физическую силу. Также источник сообщил, что отношения в паре были достаточно сложными. По его словам, девушка не могла уйти от партнера из-за страха.

Скорее всего, она просто боялась Источник «360»

Также источник «360» отметил, что девушка всегда ходила по школе в одиночестве и носила длинные рукава.

Не успела уйти от насилия

По его словам, жертва признавалась в физическом насилии со стороны предполагаемого убийцы. Также она рассказывала, что хотела уйти от партнера.

Другой собеседник «360», знакомый с возможным преступником, сказал, что не замечал у мужчины агрессию в адрес прохожих и посторонних людей. Однако источник телеканала отметил, что у предполагаемого убийцы были вредные привычки.

«Да, бывало, выпивал. Неоднократно замечал», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, пара рассталась полтора месяца назад, после чего подозреваемый перешел на запрещенные вещества.

Звоночки были

Источник «360» отметил, что возможный убийца изводил девушку ревностью.

Я не знаю даже, как передать это словами. Очень сильно ревновал. По поводу и без Источник «360»

Еще один собеседник телеканала знал подозреваемого. По его словам, ранее мужчина уже применял грубую силу, но убийства от него не ожидалось.

Источник фото: открытый доступ

«Нет, не ожидала. Просто подобный случай уже был, но не убийство. Я не думала, что он сможет на такое пойти», — сообщил источник «360».

О преступном прошлом предполагаемого убийцы сообщил и другой собеседник телеканала, знакомый с мужчиной.

«Когда этот человек только написал мне в первый раз, люди из моего окружения, которые общались с ним, предостерегли меня. По их словам, он сидел за ножевые ранения около года», — поделился он.

Следствие ведется

Тело девушки нашли вечером 26 июля, в Советском районе Новосибирска с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Telegram-канале СК. По факту убийства девушки уже возбуждено уголовное дело.

На данный момент известно, что в день смерти между жертвой и предполагаемым убийцей разгорелась словесная перепалка из-за ревности нападавшего. По данным следствия, девушке нанесли не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Сам убийца скрылся с места преступления.

Источник фото: РИА «Новости»

Возможного преступника уже задержали. Сейчас с ним проводят комплекс мер, с помощью которых следователи установят детали произошедшего.