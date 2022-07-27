Убийство 17-летней девушки в Новосибирске могло стать последствием ревности
Следователи задержали возможного убийцу 17-летней девушки в Новосибирске
В Новосибирске следователи задержали возможного убийцу 17-летней девушки. Источники «360» рассказали об отношениях погибшей и предполагаемого преступника.
Собеседник телеканала, знакомый с потерпевшей, подтвердил, что возможный убийца применял к девушке физическую силу. Также источник сообщил, что отношения в паре были достаточно сложными. По его словам, девушка не могла уйти от партнера из-за страха.
Скорее всего, она просто боялась
Источник «360»
Также источник «360» отметил, что девушка всегда ходила по школе в одиночестве и носила длинные рукава.
Не успела уйти от насилия
По его словам, жертва признавалась в физическом насилии со стороны предполагаемого убийцы. Также она рассказывала, что хотела уйти от партнера.
Другой собеседник «360», знакомый с возможным преступником, сказал, что не замечал у мужчины агрессию в адрес прохожих и посторонних людей. Однако источник телеканала отметил, что у предполагаемого убийцы были вредные привычки.
«Да, бывало, выпивал. Неоднократно замечал», — сказал он.
По его словам, пара рассталась полтора месяца назад, после чего подозреваемый перешел на запрещенные вещества.
Звоночки были
Источник «360» отметил, что возможный убийца изводил девушку ревностью.
Я не знаю даже, как передать это словами. Очень сильно ревновал. По поводу и без
Источник «360»
Еще один собеседник телеканала знал подозреваемого. По его словам, ранее мужчина уже применял грубую силу, но убийства от него не ожидалось.
«Нет, не ожидала. Просто подобный случай уже был, но не убийство. Я не думала, что он сможет на такое пойти», — сообщил источник «360».
О преступном прошлом предполагаемого убийцы сообщил и другой собеседник телеканала, знакомый с мужчиной.
«Когда этот человек только написал мне в первый раз, люди из моего окружения, которые общались с ним, предостерегли меня. По их словам, он сидел за ножевые ранения около года», — поделился он.
Следствие ведется
Тело девушки нашли вечером 26 июля, в Советском районе Новосибирска с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Telegram-канале СК. По факту убийства девушки уже возбуждено уголовное дело.
На данный момент известно, что в день смерти между жертвой и предполагаемым убийцей разгорелась словесная перепалка из-за ревности нападавшего. По данным следствия, девушке нанесли не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Сам убийца скрылся с места преступления.
Возможного преступника уже задержали. Сейчас с ним проводят комплекс мер, с помощью которых следователи установят детали произошедшего.