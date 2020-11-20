«Замести следы христианства». Памятники древности оказались под угрозой в Карабахе

Деятели культуры обратились в ЮНЕСКО с просьбой взять под защиту христианские памятники культуры в Нагорном Карабахе, чтобы они не повторили судьбу сирийской Пальмиры. На территориях, которые отошли Азербайджану, остались десятки уникальных архитектурных сооружений, которые теперь могут оказаться под угрозой уничтожения.

Десятки общественных и культурных деятелей, бизнесменов, ученых и журналистов призвали ЮНЕСКО включить христианские памятники в Нагорном Карабахе в список всемирного культурного наследия. Авторы письма попросили ЮНЕСКО не допустить того, чтобы историческое и культурное наследие Карабаха повторило судьбу сирийской Пальмиры, разрушенной войсками «Исламского государства» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в 2015 году.

В числе подписавшихся — музыкант Борис Гребенщиков, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, дирижер Теодор Курентзис, режиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман — младший, писатель Захар Прилепин и другие. Они опасаются, что памятники христианской культуры в Карабахе «находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму» после окончания боевых действий и возвращения территорий под контроль Азербайджана.

Уроки прошлого

Причем опасения деятелей культуры и искусства не безосновательны, уверен гид по Нагорному Карабаху Саркис Сафарян. По его мнению, все памятники христианской культуры, оставшиеся на перешедших Азербайджану землях, могут быть в опасности. Главная причина таких подозрений — опыт прошлых лет.

«Самый яркий пример — это Нахичевань. Там в свое время находилось более четырех тысяч памятников, в том числе крест-камни, надгробные плиты. Все они подверглись уничтожению», — рассказал он.

Действительно, в 1989 году, когда азербайджанцы узнали о том, что территории Нагорного Карабаха хотят отдать Армении, начались протесты, которые вылились в массовые погромы. Одним из наиболее пострадавших в то время мест оказалось древнее армянское кладбище и исторический комплекс Старая Джульфа.

О «культурной чистке» Нахичевани говорят не только армяне, но и международные исследователи. В 2019 году политолог Симон Магакян и антрополог Сара Пикман опубликовали доклад, в котором наглядно продемонстрировали, что на протяжении 30 лет в Нахичеванском районе Азербайджан проводил жесткую политику по уничтожению любых следов присутствия армян.

«В советский период, когда Карабах был в составе Азербайджанской ССР, также уничтожались следы христианской культуры, даже дохристианские надгробные плиты, которые принадлежали армянам», — добавил Сафарян.

Свежие раны

Сейчас, после наступления перемирия, разрушения памятников христианской культуры начались с новой силой. Как только азербайджанские войска брали новые территории в Нагорном Карабахе, с церквей и храмов только снимали кресты. Теперь начали разбирать купола.

Баку утверждает, что трогать памятники культурного наследия люди не планируют — все сооружения и святыни должны остаться на местах и в том виде, в котором их покинуло армянское население Карабаха. Но еще до официального перемирия власти Азербайджана также обещали, что во время обстрелов они не целятся в христианские святыни.

Тем не менее одним из самых громких случаев стал обстрел Шуши, при котором пострадал собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя), символ города, построенный на средства местных жителей во второй половине XIX века. После первого ракетного удара по святыне пострадал купол. На место приехали российские журналисты, в самом храме прятались люди, опасаясь новых налетов.

Спустя несколько десятков минут Баку нанес второй удар по собору. Несколько человек, в том числе и граждане России, сильно пострадали. Тем не менее азербайджанские власти утверждали, что не бомбят жилые дома и памятники культуры.

«Это говорит о том, что они хотят просто замести следы христианства, следы армянской истории в Карабахе. Цель, как в Сирии, — уничтожать», — уверен Сафарян.

Потери в сослагательном наклонении

На территории Нагорного Карабаха остаются десятки бесценных памятников культуры и архитектуры, некоторые из которых датируются сотнями лет до нашей эры.

Монастырь Гандзасар находится в Мартакертском районе, который частично отходит под контроль Азербайджана. Гандзасар — один из самых известных памятников ХIII века на территории Нагорного Карабаха, где похоронены мощи святого Ованеса Мкртича (Святого Иоанна Крестителя). Здесь же долгое время была резиденция католикосов (высшее духовное лицо Армянской апостольской церкви).

Этот монастырь, уверен Сафарян, как и все остальные армянские христианские сооружения, находится под угрозой уничтожения.

«Когда он был в руках Азербайджана, его использовали как загон, после освобождения этих земель его очень долго еще чистили от мусора, грязи. Он был в плачевном состоянии, но благодаря меценату армянскому в 2001 году его восстановили», — рассказал он.

Армянский монастырь IX–XIII веков Дадиванк также остается в азербайджанской зоне. В этом месте в 2007 году были найдены мощи ученика апостола Фадея, святого Дади, погибшего мученической смертью за христианские проповеди.

Рядом с монастырем Дадиванк по просьбам местных жителей установили блокпосты российских миротворцев — армянское население опасалось того, что азербайджанцы разрушат древнюю святыню.

Остается Азербайджану и Гадрутский район, в котором расположен монастырь XIII века Гтчаванк. Это место многие века было политическим и духовным центром региона.

В Ходжавендском районе остается раннесредневековый монастырь Амарас, принадлежащий Армянской апостольской церкви. Его основание приписывается святому Григорию Просветителю, здесь же в начале V века была основана первая армянская школа создателем армянского алфавита Месропом Маштоцем.

Судьба менее известных памятников архитектуры тоже остается под вопросом. Сафарян считает, что им может грозить даже большая опасность.

«Недалеко от города Агдам в Мардакертском районе есть маленькие церкви VII века, они все будут уничтожены. Недалеко от Всеспасителя Шуши (собор Святого Христа Всеспасителя, Сурб Казанчецоц) есть маленькая церквушка Святого Иоанна Крестителя, местные ее называли Канач Жам („Зеленая церковь“). Она не была повреждена во время ракетных ударов, но на ней уже уничтожили купола», — добавил Сафарян.

И еще меньше надежды, уверен собеседник, остается на сохранение крест-камней, которые армяне ставили в качестве надгробных плит или чтобы увековечить важные события.

«Самое главное, что это история. Даже если религию не брать в расчет, это история всего мира — не только армянская, все взаимосвязано. И это культура, для христиан это святыни, для армян это святое», — рассказал он.

Баку тоже обвиняет противника в разрушениях культурного наследия Азербайджана, но на территории Нагорного Карабаха, несмотря на присутствие армянского населения, сохранились мечети.

«В Шуше была восстановлена мечеть, местные жители даже присматривали за ней, не разрушали. Это памятники культуры, они не угрожают ничему», — заключил Сафарян.