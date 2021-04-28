«Заложник» китайской «Фабрики звезд». Российский студент случайно попал на шоу талантов и застрял там на месяцы

Тысячи парней и девушек по всему миру мечтают стать знаменитыми. Они принимают участие в различных кастингах на всевозможные шоу талантов, но попадают в проекты лишь единицы. Парень из Владивостока Влад Иванов никогда не стремился к такой популярности, но за него все решил случай. Россиянин сам того не желая стал суперзвездой китайской «Фабрики звезд» и на три месяца «попал в плен» к продюсерам и фанатам шоу.

Шоу талантов

Produce Camp 2021, или CHUANG 2021 — это китайское шоу по поиску талантов. Его главная задача — формирование мужского бой-бенда из 11 парней. После масштабных кастингов в реалити отобрали 90 парней, среди которых были ребята с материковой части Китая и из других стран: Японии, России, США, Украины и Кубы. Премьера шоу состоялась 17 февраля.

Участники Produce Camp 2021 должны были обучаться вокалу, танцам и другим дисциплинам, живя в отдельном кампусе на острове Хайнань, не контактируя при этом с внешним миром, примерно, как на «Фабрике звезд».

(Не) счастливый случай

Влад Иванов из Владивостока оказался на проекте случайно. Парень приехал в качестве переводчика для конкурсантов. Но у организаторов шоу возникли проблемы с некоторыми будущими звездами и свое внимание они обратили на Влада. После уговоров россиянин подписал контракт, взял псевдоним Лелуш (в честь героя аниме «Код Гиасс: Восставший Лелуш») и стал ждать своего вылета из шоу.

Но все пошло не по плану: китайцам Влад понравился, и они стали активно за него голосовать. Отсутствия голоса у парня их не смущало, а его явная незаинтересованность в победе наоборот, только подстегивала. Так Лелуш стал продвигаться от одного выпуска к другому, чего он сам никак не ожидал.

Расторгнуть контракт с продюсерами проекта было невозможно, ведь тогда нужно было бы выплатить огромный штраф-неустойку, поэтому Владу ничего не оставалось, кроме как продолжить участие в шоу.

Свободу Лелушу

Иванов ничем не напоминал так называемых айдолов. Он не умеет петь, плохо танцует и практически не улыбался на шоу. Но именно это и выделило его на фоне остальных участников. Казалось, что чем больше Влад хотел уйти с проекта, тем активнее за него голосовали фанаты.

Когда после очередного выступления ему дали слово, Влад попросил не поддерживать его больше. Он говорил, что голос нужно отдать тому, кто действительно талантлив и много работает.

Пользователи Twitter даже запустили хэштеги #свободулелушу и #lelush, чтобы освободить «заложника», но ни это, ни просьбы самого Влада не помогали: зрители продолжали оставлять парня в шоу.

Удача улыбнулась Владу только спустя три месяца после начала Produce Camp 2021, в финале зрители все же отпустили Лелуша домой.