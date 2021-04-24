Лелуш спасен. Покоривший китайскую «Фабрику звезд» россиянин вернется домой

Россиянин Влад Иванов сможет вернуться домой. Юноша, который неожиданно для себя стал звездой китайской «Фабрики звезд» под именем Лелуш, не прошел в финал. Чтобы добиться этого, фанаты устроили масштабный флешмоб.

Житель Владивостока Влад Иванов оказался на шоу «Фабрика звезд» в Китае случайно: он не умеет петь и танцевать. На проект 27-летний студент попал как переводчик, но ради шутки согласился принять участие в самом конкурсе под псевдонимом Лелуш. Там 90 участников из шести стран соревновались за право войти в бойз-бенд, который соберут из 11 лучших исполнителей конкурса.

Несмотря на отсутствие таланта, россиянин переходил из одного тура в другой, потому что очень понравился фанаткам. Девушки упорно голосовали за Влада, который каждый раз просил их прекратить: он мог бы вернуться домой, только выбыв из конкурса. Условия контракта не давали ему уехать из лагеря на острове Хайнань без крупного штрафа.

К просьбам Влада не прислушались — он дошел до финала. Российские пользователи запустили целый флешмоб FreeLelush, в котором просили прекратить голосовать за Влада и дать ему вернуться домой. В финале россиянину улыбнулась удача: он получил возможность вернуться домой, потому что не вошел в топ-11 лучших исполнителей.

В соцсетях активно поздравляют Влада.

«Поздравляю, Лелуш, с окончательным устранением. Мы надеемся, что вам понравится ваша свобода!»

«Поздравления! Получил то, что хочешь, Lelush».