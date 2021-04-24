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    24 апреля 2021, 20:22

    Лелуш спасен. Покоривший китайскую «Фабрику звезд» россиянин вернется домой

    Нина Петлинова

    Россиянин Влад Иванов сможет вернуться домой. Юноша, который неожиданно для себя стал звездой китайской «Фабрики звезд» под именем Лелуш, не прошел в финал. Чтобы добиться этого, фанаты устроили масштабный флешмоб.

    Житель Владивостока Влад Иванов оказался на шоу «Фабрика звезд» в Китае случайно: он не умеет петь и танцевать. На проект 27-летний студент попал как переводчик, но ради шутки согласился принять участие в самом конкурсе под псевдонимом Лелуш. Там 90 участников из шести стран соревновались за право войти в бойз-бенд, который соберут из 11 лучших исполнителей конкурса.

    Несмотря на отсутствие таланта, россиянин переходил из одного тура в другой, потому что очень понравился фанаткам. Девушки упорно голосовали за Влада, который каждый раз просил их прекратить: он мог бы вернуться домой, только выбыв из конкурса. Условия контракта не давали ему уехать из лагеря на острове Хайнань без крупного штрафа.

    К просьбам Влада не прислушались — он дошел до финала. Российские пользователи запустили целый флешмоб FreeLelush, в котором просили прекратить голосовать за Влада и дать ему вернуться домой. В финале россиянину улыбнулась удача: он получил возможность вернуться домой, потому что не вошел в топ-11 лучших исполнителей.

    В соцсетях активно поздравляют Влада.

    «Поздравляю, Лелуш, с окончательным устранением. Мы надеемся, что вам понравится ваша свобода!»

    «Поздравления! Получил то, что хочешь, Lelush».