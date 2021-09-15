Закрытые для туристов страны стали выдавать шенген. Какой в этом смысл?

Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в РФ обладателям как минимум двухлетних документов с истекшим сроком действия. Правда, въезд в страну это не гарантирует. Заявитель подписывает документ, согласно которому обязуется сам проверить условия въезда. Выдает визы и Италия — тоже тем, у кого она уже была. «360» разбирался, есть ли смысл получать их сейчас, когда туристов в ту же Италию еще не пускают.

Виза без гарантии въезда

О приеме заявлений на визы от отдельных категорий россиян Финляндией с 1 октября сообщили на сайте МИД государства.

«Финляндия расширит прием визовых заявлений в России с 1 октября 2021 года. С указанного дня визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, у кого цель поездки деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет», — говорится в сообщении.

При этом заявитель должен будет подписать документ, в котором говорится, что виза не гарантирует разрешения на въезд в страну. По данным МИД Финляндии, за время пандемии истек срок действия более полумиллиона шенгенских виз, выданных россиянам.

«Расширение приема визовых заявлений в России обусловлено желанием Министерства иностранных дел Финляндии, подобно ряду других стран Шенгенского соглашения, предоставить обладателям просроченных виз возможность получить новую визу», — говорится в сообщении.

Действительно, визы схожим образом уже начали выдавать и некоторые другие страны Шенгенского соглашения. Туристические визы россиянам выдают четыре страны Евросоюза. Речь идет о Хорватии, Греции, Болгарии и Кипре. Италия также выдает визы тем, у кого они закончились, но въезжать в страну с туристическими целями пока не разрешают.

Получить визу сейчас смысл есть

Если у вас уже была многолетняя виза, лучше заранее ее продлить. Такой совет в разговоре с «360» дал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Речь идет не только о визах. У многих закончились биометрические данные. Большинство сдавали отпечатки пальцев в 2016 году, а это был самый большой объем выданных виз. Нужно заблаговременно подать документы. После открытия границ спрос будет большой Дмитрий Горин.

Если планируется путешествие в страны Шенгенского соглашения, то получить визу сейчас будет достаточно удобно. Тогда при открытии границ уже сразу будет возможность полететь туда, куда планировалось. При этом лучше делать визу именно в то государство, где решили отдыхать. По словам собеседника «360», Греция, например, на сегодня хорошо справляется с потоком желающих получить визы. Весь процесс занимает всего на пару дней дольше, чем до пандемии.

Схожую точку зрения высказал и другой собеседник «360» — основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. По его словам, когда та или иная страна откроется, будет сумасшедший поток. Такое уже было в случае с Венгрией. Когда границы с ней только открылись, возник ажиотажный спрос. Все слоты на запись на визу были заняты буквально за один день. При этом не стоит бояться того, что срок действия визы истечет.

«Если виза не была отъезжена из-за пандемии, то большинство стран Шенгенского соглашения выдают их заново на такой же срок», — заключил собеседник.