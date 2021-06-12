Греция продлила порядок въезда в страну из России

Греция оставила прежний порядок въезда для иностранцев, в том числе россиян. Правила будут действовать до 21 июня.

Об этом сообщило РИА «Новости». Россиянам не нужно вакцинироваться перед поездкой, сдавать ПЦР-тест или предоставлять справку о наличии антител. Ограничений на количество человек для въезда также нет.

Греция открылась для туристов с 14 мая, но не для всех стран. Кроме россииян, на территорию пускают граждан Евросоюза и Шенгена, а также еще 22 стран. Это Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Черногория.

Ранее въезд на Украину запретили для иностранцев, которые привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Информация об этом появилась на сайте пограничной службы Украины. Чтобы въехать на Украину, необходимо иметь или отрицательный тест на COVID-19, или пройти полный курс вакцинации препаратами, одобренных ВОЗ, сообщило агентство Ura.ru.