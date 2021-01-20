«Полстраны не признает победу Байдена». Закончится ли инаугурация в США беспорядками?

Часть американского общества до сих пор разгорячена и недовольна происходящим в стране. Беспорядки в день инаугурации Джо Байдена возможны, но многие не захотят рисковать свободой. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Чисто теоретически они (беспорядки — прим. ред.) очень вероятны, потому что половина страны не признает победу Байдена. Среди сторонников республиканской партии это примерно 80%. Поэтому в обществе есть люди, готовые к возмущению Дмитрий Журавлев генеральный директор Института региональных проблем.

По его словам, это не только те, кто ходил к Капитолию 6 января, но и многие другие. Однако реальной возможности показать возмущение нет по двум причинам. Во-первых, в Вашингтоне сейчас находятся Нацгвардия, полиция, ФБР. То есть у протестующих просто физически не будет возможности создать хаос и беспорядки. Тем более в условиях пандемии всегда можно сократить церемонию и «не найти места для этого возмущения». Ведь цель беспорядков — прервать церемонию. Ее, по видимости, и так максимально сократят. Поэтому помешать инаугурации будет сложно.

«Те жесткие репрессии, которые обрушились на людей, штурмовавших Капитолий, они у многих вызовут сомнения, стоит ли им в этом участвовать. Личная безопасность тоже важна. Никто садиться в тюрьму не хочет», — заметил политолог.

По его мнению, Нацгвардия в случае протестов готова будет стрелять. Ведь часть рядового состава — это афроамериканцы, а они выступают за Байдена.

«Они не просто по приказу будут стрелять, они будут стрелять по своим убеждениям», — добавил Журавлев.

Также он подвел итоги президентства Дональда Трампа.

«Доковидный период президентства Трампа был успешен. Он смог снизить безработицу, решить многие проблемы по налоговой системе, снизив нагрузку на реальный сектор экономики», — рассказал эксперт.

Трамп хотел возродить американскую промышленность и американский транспорт. Кое-что ему удалось сделать в этом направлении, несмотря на мнение скептиков. Однако пандемия изменила ход событий и «подрубила его успехи».

«Во-вторых, социальные противоречия, противоречия расовые, которые до Трампа были загнаны в подпол, благодаря его усилиям вылезли на поверхность. В результате политически получилось, что успех, скорее, превратился в поражение», — заметил собеседник «360».

По его словам, Трампа сравнивают с Рональдом Рейганом, называют следующим консервативным президентом. Ведь уходящий президент США так же, как и его предшественник, пытались качественно изменить американскую внутриэкономическую политику. В то же время Трамп похож и на Джона Кеннеди в том, что его успехи были уничтожены в конце срока.

Кеннеди называли самым великим президентом самого неудачного правительства. Трамп — великий президент самого неудачного периода в истории США Дмитрий Журавлев.

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Она начнется в 12:00 по местному времени — в 20:00 по московскому. Перед своим уходом Трамп помиловал 73 граждан.