Трамп помиловал более 70 человек перед уходом с поста президента США
Как пишет Rеutеrs, в списке указов нет документов о помиловании самого Трампа, членов его семьи и адвоката Рудольфа Джулиани. По данным агентства, представители Белого дома посоветовали уходящему главе Американского государства не подписывать документ о помиловании Бэннона. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, в последнее время они возобновили свои отношения, так как Трамп искал поддержки для проведения своей кампании о мошенничестве на выборах.
Reuters пишет, что бывший советник президента США использовал полномочия исполнительной власти для поощрения сторонников и наказания своих врагов.
20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Трамп уедет из столицы за четыре часа до мероприятия в свое поместье во Флориде.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп проиграл президентские выборы, потому что сделал ставку на поддержку людей, а демократы — на подсчет голосов.