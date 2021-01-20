Трамп помиловал более 70 человек перед уходом с поста президента США

Дональд Трамп перед уходом с поста президента США помиловал 73 человека. Среди них его экс-советник Стивен Бэннон и один из бывших спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди, который признался в незаконной лоббистской деятельности.

Как пишет Rеutеrs, в списке указов нет документов о помиловании самого Трампа, членов его семьи и адвоката Рудольфа Джулиани. По данным агентства, представители Белого дома посоветовали уходящему главе Американского государства не подписывать документ о помиловании Бэннона. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, в последнее время они возобновили свои отношения, так как Трамп искал поддержки для проведения своей кампании о мошенничестве на выборах.

Reuters пишет, что бывший советник президента США использовал полномочия исполнительной власти для поощрения сторонников и наказания своих врагов.

20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Трамп уедет из столицы за четыре часа до мероприятия в свое поместье во Флориде.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп проиграл президентские выборы, потому что сделал ставку на поддержку людей, а демократы — на подсчет голосов.