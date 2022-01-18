Закон стал жестче, но бояться надо только рецидивистам. Как оградить детей от педофилов и не сломать жизнь невиновным

Госдума приняла в окончательном чтении закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов. Ужесточение наказания поможет оградить детей от преступников, но рассматривать подобные дела необходимо тщательно из-за возможной клеветы. Но некоторые считают, что пожизненно сажать педофилов нужно после первой же жертвы, а не дожидаться рецидива.

Ужесточение наказания педофилам

Депутаты Госдумы 18 января одобрили во втором чтении законопроект о наказании педофилов-рецидивистов. Новый закон предлагает пожизненно лишать свободы за повторное преступление в отношении несовершеннолетних лиц. Такое же наказание будет грозить тем, кто совершит преступление над несколькими детьми.

Согласно действующему законодательству, педофилам грозил пожизненный срок лишь за рецидив преступления в отношении детей до 14 лет. В новом проекте возрастное ограничение убрали, увеличив возраст до 18 лет. Поправки предложили внести в статьи об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. Их поддержал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Во время заседания парламентарии отклонили такие поправки, как введение смертной казни для педофилов-рецидивистов и установление пожизненного контроля за преступниками с помощью электронных браслетов.

«Велика вероятность ошибки»

При расследовании уголовных дел всегда очень большую роль играет человеческий фактор, пояснил «360» юрист Василий Воробьев. Зачастую к уголовной ответственности привлекаются люди, которые на самом деле не совершали преступлений. Причем жертвы в последствии могут сами сознаться в оговоре. По словам эксперта, к расследованию подобных дел нужно относиться крайне внимательно.

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«Почему, собственно и не применяется повсеместно высшая мера наказания: очень велика вероятность ошибки. И каждый раз, вынося вердикт о высшей мере наказания, нужно быть точно уверенным, что человек действительно совершил преступление и есть какие-то максимально объективные доказательства — не только слова, но и какие-то экспертизы, видеозаписи, другие подтверждения», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что репрессивные меры далеко не всегда приводят к желаемому результату. В настоящее время действительно обострился вопрос, связанный с половой неприкосновенностью несовершеннолетних — очень часто происходят такие правонарушения. И с какой-то стороны пожизненное наказание действительно может оградить людей от совершения данного преступления.

«Наиболее эффективной мерой будет, скорее всего, контроль за людьми которые уже привлекались к уголовной ответственности по таким статьям, так как очень часто они совершают рецидивы. Но, к сожалению, это будет также сопрягаться с нарушением их конституционных прав и может привести к многочисленным злоупотреблениям», — заявил юрист.

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Воробьев добавил, что также будет довольно сложно решить, за кем контроль оправдан, а за кем нет.

«Обезопасить социум»

По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, с одной стороны, принятие закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов является хорошим делом. Родители ждали одобрения документа уже много лет.

«С другой стороны, плохо, что нужно дожидаться второй жертвы, чтобы нелюди получили пожизненное наказание. Учитывая латентность этих преступлений, раскрывается лишь небольшая их часть. В силу понятных обстоятельств, конечно», — сказала основатель Национального родительского комитета RT.

Она пояснила, что многие дети в силу своего возраста не понимают, что с ними происходит. Жертвы педофилов могут стесняться рассказать о случившемся взрослым или они могут быть просто напуганы.

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«К сожалению, насилие может происходить годами. Педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится», — подчеркнула Волынец.

Детский омбудсмен добавила, что о таком сбое личности говорят не только криминалисты и эксперты, но и работающие в правоохранительной системе люди.

«Если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев», — заявила Волынец.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать публичный реестр педофилов. Он сообщил, что подготовит обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Парламентарий уточнил, что в базе будет содержаться информация о лицах, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию. Сделать такой реестр попросили жители Костромы, где двое мужчин похитили, изнасиловали и убили пятилетнюю девочку.