Захват заложников инсценировали для пятиклашек в Тюменской области. Психологи не нашли в репетиции ни одного плюса

В одной из школ Тюменской области для пятиклассников решили провести необычный урок. Сначала дети смотрели социальную рекламу о борьбе с терроризмом, потом прослушали инструктаж о правилах поведения, а затем в кабинет зашли трое в балаклавах и объявили о захвате заложников.

4 сентября в ишимской средней школе прошел интерактивный урок, посвященный трагедии в Беслане. Пятиклассникам показывали различные социальные ролики по противодействию терроризму, рассказывали, как себя вести в подобных ситуациях. После этого детей «взяли в заложники», чтобы закрепить полученные знания.

«Террористы» оказались ряжеными, но вели себя вполне натурально: один сел за учительский стол, другой занял место у входной двери, чтобы контролировать происходящее в классе, третий и вовсе залез на подоконник. Все мужчины были в защитной одежде, балаклавах и с оружием.

Источник фото: vk.com

Одному из учеников из-за такого спектакля стало нехорошо. Оказалось, что у него были проблемы с сердцем, дома пришлось вызывать скорую. В группе «Ишим пере Подслушано» во «ВКонтакте» также появилось заявление о том, что теперь дети отказываются идти в школу.

Позиция школы

В официальной группе школы в соцсети «ВКонтакте» о необычном уроке рассказали в рядовом порядке: постановочный захват заложников назвали «учебно-тренировочной игрой по закреплению навыков самосохранительного поведения». После «игры», по заявлению школы, с детьми разобрали допущенные в их поведении ошибки. Но после того, как вокруг этой истории разгорелся скандал, часть публикации с рассказом о постановочном захвате решили убрать.

Так выглядело сообщение о прошедшем мероприятии в официальной группе школы во «ВКонтакте» до разгоревшегося скандала и после:

В самой школе заявили, что взволнованные родители сильно исказили информацию об уроке. Директор учебного заведения Татьяна Изох рассказала порталу 72.ru, что сейчас ведется разъяснительная работа с родителями, чтобы избежать дальнейших недоразумений и жалоб.

«На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво. В то же время пройти мимо этой информации нельзя. На публикацию в интернете уже отреагировали местные органы управления образования», — сказала Татьяна Изох.

По словам директора, в школу направили проверку из местного Министерства образования, в самом ведомстве «360» заявили, что до ее окончания ситуацию не комментируют.

Мнения разделились

При этом в родительском сообществе школы реакция на проведение подобных уроков оказалась разной. Некоторые были возмущены «экспериментами» над детьми.

«Если бы детям сначала объяснили, что сейчас будет происходить, и потом уже по ходу дела говорили, как им нужно вести себя в этом случае, никто бы и слова не сказал, у нас достаточно умные и восприимчивые дети, они бы все поняли. А их сначала довели „до белого каления“, а потом стали объяснять, что это была такая инсценировка и если бы это произошло в реальной жизни, то их бы убили», — написала родительница одной из учениц.

Комментировать ситуацию для «360» мать девочки отказалась, уточнив, что сейчас ребенок уже успокоился.

Другие родители сочли идею «опытным путем» показать детям, как надо вести себя при захвате заложников, вполне подходящей. Сторонники необычного урока ссылались на то, что во время настоящих чрезвычайных ситуаций никто не будет заранее предупреждать детей о том, что должно случиться.

«Если подобные учения помогут спасти хотя бы одну жизнь, их нужно проводить каждую четверть», — написал участник сообщества.

Мать одного из детей написала о том, что на самом деле ученики были предупреждены.

«Просто не все внимательно на уроках информацию воспринимают, мой ребенок учится в этом классе», — добавила она.

Другая родительница подтвердила, что дети заранее знали, что планируется инсценировка с террористом.

«Со слов моего ребенка напугались только единицы из всего класса, остальные восприняли происходящее адекватно», — написала она.

Вред для ребенка

При этом детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова уверена, что подобные инсценировки чрезвычайных ситуаций, тем более террористических атак и захватов заложников, недопустимы в учебных заведениях.

«Даже тренировочная пожарная тревога крайне негативно сказывается на детях. Они тревожатся, боятся, каждый раз они не знают, игровая это тревога, учебная, или настоящая. И вот этот звоночек, необходимость выйти на улицу — для детей огромный стресс», — объяснила она «360».

После таких «репетиций», по словам психолога, родителям часто приходится обращаться с ребенком к психологам — из-за нервных тиков или заиканий, вызванных стрессом.

«Здесь же ситуация намного серьезнее [чем при учебной пожарной тревоге]. Дети видели террориста. Кто-то из детей понял, что это игра, кто-то не понял… Все это показывает, что такие игры проводить не нужно, какие-то другие способы должны быть», — уверена Наумова.

С другой стороны, считает психолог, в ситуации могут быть и плюсы: детей с крепкой нервной системой такой «урок» действительно может научить ориентироваться в экстренных ситуациях.

В любом случае у родителей надо просить письменное согласие, чтобы у ребенка не было никаких нарушений неврологического и психиатрического статуса. Если дети крепкие, устойчивые, то сначала надо провести инструктаж, объяснить, что сейчас будет игра, спросить, согласны ли они в этом участвовать Наталья Наумова.

Одним из основных условий для проведения «инсценировок» должно быть наличие стоп-слова, которое ребенок сможет сказать, чтобы остановить происходящее или выйти из «игры». И даже при этом экспериментальные постановочные уроки, которые могут вызывать стресс, по мнению психолога, должны проводиться только с детьми более старшего возраста.