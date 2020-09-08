Школьников захватили в заложники ради урока ОБЖ под Тюменью

Актеры в костюмах террористов инсценировали захват заложников в одной из школ в Тюменской области. Педагоги хотели провести необычный урок ОБЖ и показать детям, как действовать в таких ситуациях. Однако ни пятиклассников, ни их родителей никто не предупредил — одному из учеников стало плохо.

Постановочный захват заложников произошел в школе № 2 города Ишима. О случившемся рассказали возмущенные родители в одном из пабликов во «Вконтакте».

«Взяли в заложники для того, чтобы показать детям, как следует себя вести при террористических актах. По словам родителей, их никто не предупреждал о данном мероприятии. И детей, соответственно, тоже», — написал анонимный автор публикации.

Он рассказал, что после нестандартного урока одному из пятиклашек стало плохо. Он ушел из школы в сопровождении родителей — дома ему пришлось вызвать скорую помощь.

Директор департамента по социальным вопросам местной администрации Надежда Сабаева сообщила URA.RU, что теперь школу ждет проверка.

Она отметила, что в школах ежегодно проходят тематические уроки, некоторые из них посвящены случившейся в Беслане трагедии.

«И в этом году прошло мероприятие с элементами театрализации, с просмотром фильмов, с минутой молчания. После того, как информация об уроке в школе № 2 взбудоражила соцсети, мы приняли решение проверить учебное заведение», — пояснила она.

Разобраться с руководством школы поручил и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он написал, что возмущен случившимся в ишимской школе и подчеркнул, что на детях нельзя ставить эксперименты.