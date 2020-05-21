Цены вырастут, а рейсов станет меньше. Загрузка самолетов наполовину навредит пассажирам и перевозчикам

Цены вырастут, а рейсов станет меньше. Загрузка самолетов наполовину навредит пассажирам и перевозчикамВ ближайшее время в России начнет восстанавливаться авиасообщение. Однако Роспотребнадзор посоветовал ограничить число посадочных мест в самолетах до 50%. Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию. Если она превратится в требование, цены на билеты подскочат, а число рейсов сократится.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса Евгения Дитриха поднять вопрос об отмене ограничений по количеству посадочных мест в самолетах. Если это произойдет, говорят перевозчики, авиабилеты подорожают, а число рейсов, особенно на региональных маршрутах, сократится.

18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации перевозок в условиях пандемии коронавируса. В числе прочих в них указывается, что количество пассажиров лайнера не должно превышать 50% вместимости салона.

«АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», — цитирует обращение членов ассоциации «Коммерсант».

За и против

Ранее опасения о подорожании перелетов подтверждал глава Минтранса. При половинной загрузке стоимость перелетов может подскочить до 70 тысяч рублей, говорил Дитрих. Однако, комментируя обращение, министр заявил, что руководство АЭВТ «не понимает всю сложность момента» и не способствует выработке санитарных норм, пишет ТАСС.

Член Общественного совета при Минтрансе, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, напротив, счел просьбу разумной. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что рекомендации приняли без учета технических параметров современных самолетов, где воздух полностью очищается раз в три минуты, а 99% бактерий гибнут при кондиционировании.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин пояснил «360», что только санитарные врачи знают, как правильно эксплуатировать самолеты во время пандемии. Ни в Думе, ни в Минтрансе нет специалистов-вирусологов, которые бы сказали, какая заполненность салона нужна для защиты пассажиров и экипажа. И пока в поиске золотой середины между поддержанием экономики и здоровьем граждан власти ориентируются на данные Роспотребнадзора.

«В нынешней ситуации правильнее прислушаться к тому, что говорит Роспотребнадзор. Просто потому, что они специалисты и у них есть научные обоснования с точки зрения защиты граждан. Хрупкий баланс ни в коем случае нарушать нельзя. В одну сторону пойдет — люди будут умирать, в другую сторону — люди останутся без работы», — уверен Ионин.

Избыточная мера

После распространения коронвируса в России отечественные авиаперевозчики не прекращали перелеты внутри страны без рекомендаций по числу мест. Опыт показал, что число заражений среди членов экипажей практически нулевое и нет ни одного подтвержденного случая передачи болезни от одного пассажира к другому, заявил «360» глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. Авиаотрасль стала одной из первых, где начала проводиться дезинфекция и другие защитные меры.

«Уже сейчас подтверждено, что авиатранспорт безопасен, и предприняты достаточные меры, чтобы защитить здоровье пассажиров и членов экипажа. Поэтому, на мой взгляд, установление жестких требований по заполнению кресел является избыточным», — заявил Пантелеев.

Важнее соблюдать дистанцию при посадке и высадке из самолета, рассадке в салоне, а также обслуживании людей в аэропортах. Большинство используемых в России самолетов — узкофюзеляжные. Если заблокировать для посадки среднее в ряду кресло, можно обеспечить безопасное расстояние и заполнить две трети мест в самолете.

Минусы для всех

Пока пожелания Роспотребнадзора носят форму рекомендаций. Если они не превратятся в требование, то существенного влияния на отрасль не окажут. Кроме того, перевозчики надеются, что в условиях снижения заболеваемости рекомендации смягчатся.

В летние месяцы, когда загрузка превышает 80% салона, перевозчики зарабатывают и покрывают убытки первого, второго и четвертого квартала. Если при введении ограничения компания сможет работать «в ноль», то не покроет убытки «нелетных» месяцев. Ведь при продаже менее 70% кресел большинство рейсов — убыточны.

«Если будет принято требование об уровне в 50%, единственным способом парировать ситуацию для авиакомпаний будет повышение стоимости билетов. Что в итоге приведет к снижению спроса на перевозки, так как для большого количества потребителей увеличенные цены станут неподъемными», — предупредил эксперт.

Но это произойдет не сразу, пояснил Пантелеев. Пока предложение опережает спрос, перевозчикам придется удерживать невысокие цены на перелеты. Вероятнее всего, к концу лета некоторые компании навсегда прекратят полеты. А когда конкуренция снизится, билеты подорожают.

Еще один минус — частота рейсов снизится. Из-за падения пассажиропотока компании уже уменьшили или вообще прекратили перелеты по некоторым маршрутам, но постарались сохранить персонал и авиапарк. Если рекомендации будут долговременными, авиасообщение по ряду направлений может не возобновиться, а летный и обслуживающий состав придется сокращать.