Дистанцирование в самолетах назвали плохой идеей. Цены на билеты могут подскочить до 70 тысяч рублей

«Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — приводит РИА «Новости» слова министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Глава транспортного ведомства напомнил, что 75% загрузки воздушного судна — это необходимый уровень рентабельности. С таким количеством пассажиров на борту соблюсти социальную дистанцию невозможно. Дитрих добавил, что в сложившейся ситуации масок и перчаток будет достаточно.

Ранее министр транспорта заявил, что внутренние авиаперевозки в России возобновятся в июне. Он выразил надежду, что самолеты начнут летать за границу уже этим летом.