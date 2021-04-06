Украинская делегация обидела арабов подошвами. Дипломатические провалы и забавны, и оскорбительны

Украинская делегация нарушила этикет во время своего визита в Катар. Все из-за того, что политики закинули ногу на ногу. Лидеры стран, а иногда и их первые леди не раз были замечены в нарушении этикета.

Делегация президента Украины Владимира Зеленского нарушила этикет, принятый в Катаре. На официальной встрече между властями двух стран глава офиса украинского президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба продемонстрировали свое неуважение: они закинули ногу на ногу, показывая подошвы своей обуви. Как выяснилось, девушка в составе делегации тоже нарушила этикет, оголив колени.

Сначала фотографию разместили на официальной странице офиса президента Украины в Twitter. Но бдительные пользователи увидели грубое нарушение этикета, и фото удалили.

В Катаре тоже возмутились позой политиков, а журналист Al Jazeera назвал поведение украинской делегации непристойным.

Политики и их первые леди не раз нарушали правила дипломатического этикета и протокола. Иногда это переводят в шутку, но в некоторых случаях приходится объяснять свое поведение.

Обняла Ее Величество

Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель нарушила этикет при общении с королевой Великобритании Елизаветой II.

На приеме в честь лидеров G 20 Мишель Обама, расслабившись в разговоре с королевой, слегка приобняла ее. Как ни странно, но Елизавета II первая приобняла супругу бывшего президента США, но по правилам этикета такие прикосновения дозволены только монархам.

Прикоснулся к королеве

Вслед за Мишель Обамой к Елизавете II прикоснулся и бывший президент США Дональд Трамп. Невзирая на устоявшиеся нормы этикета, республиканец положил руку на спину королевы после произнесения речей.

Неловкий реверанс

Этикет нарушают не только гости из-за океана, но и британские политики. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неудачно преклонила колени перед принцем Уильямом. В соцсетях реверанс Мэй окрестили приседаниями Голлума, а эксперты по этикету рассказывали, что поведение политика заставляет принца чувствовать себя неловко.

Бросила хлеб

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху тоже отличилась нарушением этикета. Во время прибытия на Украину чету Нетаньяху встречали хлебом и солью. Премьер, как подобает, отломил кусок каравая, окунул его в соль и съел. Он также взял кусок хлеба и для своей жены Сары, но та незаметно бросила его себе под ноги.

Позднее премьер-министр заявил, что брошенный хлеб был особым способом для привлечения внимания. Сама же Сара Нетаньяху была одета в желто-голубую одежду из уважения к украинским традициям.

Оговорка по Фрейду

Во время своего визита в Австралию президент Франции Эммануэль Макрон неудачно выбрал английское слово для описания супруги премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. Его жену Люси он окрестил «вкусной», воспользовавшись английским словом delicious. Очевидно, что Макрон использовал кальку с французского слова delicieux, что означает «очаровательный».

Привычка жевать

Как и супруга, Барак Обама тоже отличился нарушением этикета. Камеры не раз фиксировали его с жвачкой, которую он жевал даже на официальных мероприятиях.

Во время празднования годовщины высадки войск союзников в Нормандию экс-президент без всякого стеснения жевал жвачку под национальный гимн Франции.

Несмотря на то, что камеры засняли его крупным планом, Обама не отказался от вредной привычки. На Дне республики в Индии он все так же жевал жвачку.