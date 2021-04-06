Делегация президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Катар грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На встрече с катарскими властями глава офиса украинского президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, демонстрируя подошвы своих туфель. В арабских странах это считается оскорблением и проявлением неуважения.

Источник фото: Twitter

Фотография со встречи была опубликована на странице офиса президента Украины в Twitter. Но после того как пользователи обратили внимание на нарушение этикета, снимок был удален.

В самом Катаре позу Ермака и Кулебы также не обошли вниманием. Журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани сообщил, что источники в окружении эмира Катара тоже посчитали такое поведение украинских гостей непристойным.

Дипломат Андрей Романюк рассказал, что по правилам арабского этикета нельзя показывать подошвы обуви.

«То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения. Кстати, девушка на фото также нарушила правила этикета, оголив колени», — отметил арабист.

Украинские СМИ ранее сообщили, что супруга Зеленского своим нарядом затмила жену эмира Катара.