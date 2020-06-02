За терпение и помощь. Для соседей многодетных семей придумают награду

Владимир Путин поддержал идею награждать соседей и тех, кто помогает многодетным семьям. Он считает, что следует всерьез об этом задуматься и поощрять людей за терпение. Как это будет работать — разбирался «360».

Недавно прошла встреча президента с награжденными орденом «Родительская слава». На ней отец многодетной семьи из Алтайского края предложил главе государства в шутку «придумать награду для соседей многодетных семей». По его словам, соседи довольно сильно страдают от шума и гама активных детишек. Для родителей — это радость, а для соседей — беспокойство.

Глава России отметил, что это хорошая идея и над ней стоит подумать. Он заявил, что имеет смысл организовать награду за терпение, поддержку и понимание.

«Для того, чтобы наше общество соответствующим образом благородно, с пониманием, с поддержкой относилось к таким людям, как вы», — обратился Путин к многодетным семьям.

1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проводит встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями. Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что отмечать нужно не только соседей, но и всех, кто помогает и находится рядом с многодетными семьями.

В беседе с «360» юрист Тимур Матвеев высказал свое мнение на этот счет. Он отметил, что идея интересная, но пока неясно, как это будет работать, и какие будут поощрения.

Когда семья слишком большая, есть определенные трудности для соседей. Пока нет каких-то критериев и понимания как на практике это будет работать. Какие будут поощрения друзьям, соседям или иным лицам, которые оказывают поддержку многодетным семьям или терпят неудобство Тимур Матвеев юрист

Вместе с тем он не исключил и спекулирование людей по этим пособиям.

«Могут ли быть злоупотребления со стороны соседей? Ну да, конечно, могут. Даже сейчас есть такие примеры по различным пособиям. Например, по материнскому капиталу — когда люди пытаются его обналичивать», — сказал он.

То же самое будет с поддержкой соседей многодетных семей, предположил Матвеев.

Он отметил, что пока не будет текста закона или законопроекта, говорить об этом рано.

1 июня 2020. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова (на экране) во время встречи в режиме телемоста с Владимиром Путиным в День защиты детей. Источник фото: РИА «Новости»

«Конечно, поддержка нужна. И самим многодетным семьям она нужна больше, чем соседям или друзьям», — подчеркнул юрист.

Ранее Владимир Путин также зхаявил, что необходимо закрепить в Конституции России положение, которое определяет заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства.