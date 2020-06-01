Путин призвал закрепить заботу о детях в Конституции

Необходимо закрепить в Конституции России положение, которое определяет заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Это предложение глава государства озвучил во время встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями. Он отметил, что при обсуждении поправок в Конституцию защита и поддержка семьи вошла в список наиболее частых предложений, которые поступали от граждан страны. Президент подчеркнул, что это неслучайно. Его слова процитировало РИА «Новости».

Также убежден, что необходимо закрепить в основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства Владимир Путин.

Глава государства отметил, что эта поправка в главный закон страны важна не только сейчас, но и останется такой в следующие десятилетия.

Президент России также поздравил всех с Днем защиты детей и поблагодарил всех, кто занимается воспитанием молодого поколения и оберегает его. Речь идет не только о родителях, но и о бабушках и дедушках, а также — об учителях, врачах и социальных работниках, которые постоянно взаимодействуют с детьми и помогают им.

В этом году Международный день защиты детей, как и многие другие мероприятия, пройдет в онлайн-формате. От привычных массовых празднований пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Многие парки, в которых обычно проводят традиционные концерты, до сих пор закрыты для посещения, но все равно придумали, как порадовать маленьких зрителей. На YouTube-каналах некоторых из них покажут спектакли кукольных театров по мотивам детских сказок. Для зрителей постарше в социальных сетях расскажут о процессе создания известных и любимых многими детских мультфильмов.