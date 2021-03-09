Вытрезвитель для пернатых. Как спасти птиц-алкоголиков от смерти

На юге Красноярского края заметили пьяных свиристелей, которые наелись забродивших ягод. Среди птиц, подверженных алкоголю, называют также ворон, голубей и даже волнистых попугайчиков. Ученые подозревают, что дурной пример птицам подал человек.

На юге Красноярского края свиристели наелись забродивших плодов яблони и рябины. В национальном парке «Шушенский бор» заметили нетрезвых пернатых, которые пошатывались, с трудом передвигались по снегу, а некоторые и вовсе лежали, не реагируя на людей.

Это не первая пьяная выходка и свиристелей в частности, и птиц вообще. Ведь практически любые плоды (например, той же рябины) могут забродить из-за перепадов температуры.

Орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин в беседе с «360» заверил, что птицам, как и людям, не чужда тяга к выпивке, но стать хроническими алкоголиками им не грозит.

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Выпить не прочь

«Когда стая свиристелей находит такие забродившие ягоды, они будут возвращаться, пока все это дело не склюют. В моей юности родители на даче делали домашнее вино. У нас было много разных ягод, яблок, и родители приготовляли довольно качественное, хорошее десертное вино», — рассказал эксперт.

Осадок, который образовывался при настаивании вина, выбрасывали на компостную кучу. И именно в это время объявлялась стая ворон, которая целенаправленно наедалась этого винного осадка. Они устраивали настоящий пикник, а потом на компостной куче валялись пьяные вороны, кувыркаясь и пытаясь встать, поделился воспоминаниями Мишин.

«Каркают, пытаются подраться. Но у птиц довольно быстрый метаболизм, и они уже через пять-шесть часов трезвеют. При этом в другое время на даче ворон не было никогда, были лишь лесные птицы: дрозды, скворцы. Может, одна ворона попробовала и передала другим», — предположил орнитолог.

Спиться просто не успеют

Все упирается в меру, как и у любых живых существ. Избыток алкоголя приводит к состоянию опьянения и его последствиям. Птица теряет координацию, не может летать и либо сидит, либо вообще падает в бессознательном состоянии. И тут для нее наступают очень рисковые времена.

«Во-первых, птицу может схватить любой хищник, ведь она абсолютно беззащитна и не реагирует ни на какие внешние угрозы. А во-вторых, она может элементарно замерзнуть: при температуре ниже −10°C через несколько часов у нас будет свежемороженый камушек с перышками», — отметил Вадим Мишин.

Эксперт пояснил, что на птичий организм алкоголь действует так же, как и на организм человека. Сначала птица согревается, а потом происходит резкое сужение сосудов. Но мозг не реагирует на переохлаждение, потому что поражен алкоголем, и птица фактически замерзает, даже не чувствуя этого.

«Хронических алкоголиков среди птиц не бывает. Но лишь потому, что они не могут допиться до этого состояния: их либо кто-то сожрет, либо замерзнут насмерть. Вытрезвителя нет, заботливых родственников нет — никто не подберет, не согреет и не отмоет. Они будут предоставлены сами себе и до алкоголизма просто не дотянут», — резюмировал орнитолог.

Помогать и не спаивать

Пьяная птица не представляет угрозы для человека, уверен Вадим Мишин. У пернатых нарушаются координационные функции, они плохо ориентируются в пространстве, и им уже не до нападений.

«Если вы нашли птицу в состоянии опьянения и она дается вам в руки, то нужно просто выполнить функцию вытрезвителя. Принести ее домой или в безопасное место, чтобы пичуга это состояние пережила и никто ее не съел. Когда придет в себя, можно попоить водичкой и предложить корм. А дальше, как только она встанет на крыло, отпустить», — посоветовал орнитолог.

А вот намеренное спаивание домашних птиц Вадим Мишин считает жестоким издевательством над живым существом.

«Так, безусловно, птице наносится вред. Может быть, это и занятно, и даже уморительно со стороны: птица теряет контроль над собой, ведет себя неадекватно. Но это именно издевательство, как и обрезание перьев, например», — заявил эксперт.

Дурной пример

Некоторые исследователи считают, что птицы не избегают столь опасного для них алкоголя потому, что на них влияет поведение человека, написал сайт Looduskalender.ee. Отмечено, что пьянство среди птиц чаще всего встречается у городских видов, живущих в той же среде: попугаи, голуби, чайки, воробьи и куры.

А среди видеороликов с пернатыми, пьющими алкоголь, доминируют вороны и попугаи. Последние, кстати, считаются предрасположенными к алкоголизму. Это связывают с тем, что попугаи, в отличие от других птиц, более устойчивы к воздействию алкоголя, поскольку их метаболизм адаптирован к токсичным веществам, полученным из семян различных плодов.

Раз попробовав алкоголь, попугай будет лететь к нему каждый раз. Но при этом у птиц очень слабая печень, поэтому домашний любимец может легко получить цирроз или просто разбиться в пьяном полете.