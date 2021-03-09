Пьяных свиристелей увидели в нацпарке Красноярского края. Фото

Посетители «Шушенского бора» на юге Красноярского края заметили, что свиристели сидят опьяневшие на земле. Как сообщили в пресс-службе национального парка, птицы полакомились забродившими плодами яблони и рябины.

8 марта сотрудники и посетители парка обратили внимание на странное поведение свиристелей. Пернатые еле-еле ходили около деревьев.

«Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей», — сказано в сообщении пресс-службы «Шушенского бора». Текст процитировало РИА «Новости».

Оказалось, что птички захмелели после поедания забродивших яблок и ягод. В теплую погоду в таких плодах становится меньше сахара, он трансформируется в этиловый спирт.

Специалисты «Шушенского бора» в связи со сложившимися обстоятельствами попросили не трогать свиристелей. Сотрудники нацпарка заверили, что жизням птиц ничего не угрожает. После того как опьянение пройдет, они вернутся к своему обычному образу жизни.