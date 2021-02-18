Спасением чести яиц Фаберже занялись оценщики. Чем закончится скандал вокруг выставки Эрмитажа

Организаторов выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора» обвинили в том, что в экспозиции есть подделки. Музей решил перепроверить коллекцию и заодно заявил, что подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена. Якобы из-за массового характера производства яиц Фаберже возросла активность подражателей. Так ли много в мире имитаций ювелирных изделий, разбирался «360».

Скандал вокруг знаменитой коллекции разразился после открытого письма, которое лондонский арт-дилер Андрей Ружников направил на имя директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Коллекционер опубликовал его на своем сайте.

«Под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки», — заявил Ружников. Он задался вопросом, «каким образом фальшивки получили пропуск в Эрмитаж», и обвинил организаторов выставки в предательстве доверия ее посетителей.

«Посчитаны» почти все яйца

Историк ювелирного искусства, ученый секретарь мемориального фонда Фаберже Валентин Скурлов рассказал «360», что в 50–60-е годы XX века действительно встречались изделия, которые выдавали за пасхальные яйца Фаберже — например, «Всадник».

«До сих пор никто не знает, кто его делал. Там конная статуя Николая II. Оно долгие годы позиционировалось как изделие Фаберже. На нем было набито „К 300-летию дома Романовых“, а это 1913 год», — пояснил эксперт.

По его словам, яйцо сделали в 60-е или 70-е годы, в документах изделие не упоминалось. Еще одно яйцо, якобы 1917 года, из ляпис-лазури специалисты долгое время считали настоящим. Причем из оборота изделия изъяли не из-за качества их выполнения, технологическим или ювелирным причинам. На них не нашлось подтверждающих записей: год изготовления этих яиц уже был занят настоящими.

Сейчас архивные документы обнаружены практически на все яйца [Фаберже], кроме 16--го года Валентин Скурлов историк ювелирного искусства

Скурлов заметил, что за последние 20-30 лет технология изготовления настолько шагнула вперед, что порой у имитаторов получается создать похожие на оригинал предметы. Особенно в этом деле, по его словам, преуспели китайцы. С приличного расстояние — метров с 20 — можно предположить, что встретил «натуру».

«Самая главная разница для эксперта — Фаберже всегда придумывал что-то новое. <…> Хотя этот вопрос тоже окончательно не решен», — пояснил профессор.

Та же знаменитая серия из семи яиц для Варвары Кельх-Базановой, первое из которых заказали в 1898 году, повторяет пасхальные яйца для императрицы Марии Федоровны.

Аналогичная история и с яйцом для герцогини Консуэло Мальборо 1902 года: оно схоже с ювелирным изделием 1985-го, которое создавалось тоже для супруги Александра III.

«Даже в серии 30 яиц для Марии Федоровны и 20 для Александры Федоровны встречаются повторы. Главный мастер Фаберже Франц Бирбаум писал, что с каждым годом было все труднее придумывать идею нового яйца. Обычно она бралась из семейной жизни императора», — подчеркнул Скурлов.

Коллекцию проверят, а толк будет?

После сообщений о наличии подделок Эрмитаж пообещал провести лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки Фаберже, сообщило РИА «Новости».

«Поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Специалисты изучат и документы коллекционных вещей. Еще одним способом исследования предметов является искусствоведческий, добавил он.

Валентин Скурлов заметил, что у него нет полного доверия к подобным экспертизам по причине неточности результатов.

«Например, по камню они дают плюс-минус сто лет, а точно не могут сказать. Таких лабораторий еще нет», — пояснил эксперт.

Всего, добавил историк ювелирного искусства, существует шесть экспертиз — архивно-историческая, художественно-стилистическая, ювелирно-технологическая, геммологическая, пробирная и товароведная-органолептическая. И все они не покажут стопроцентно точный результат.

«Задача сложная, комплексная и требует усилий многих исследователей», — заключил он.

Сам Пиотровский во вступительной статье, размещенной на сайте Эрмитажа, указал на массовый характер производства яиц Фаберже. Это породило активность «подражателей, имитаторов и фальсификаторов».

«Подлинность каждой <…> новой вещи может всегда быть оспорена. <…> Документы, квитанции, наличие клейм помогают только частично», — указал он.