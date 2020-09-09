«Елочку» из яиц в стиле Фаберже представили на столичной выставке

Посетителям показали впечатляющие художественные промыслы нашей страны. В их числе оказались Златоустовская гравюра на стали, Жостовская роспись, хохлома и другие произведения искусства.

Особое внимание гостей привлекла «елочка» из сувенирных яиц. Отмечается, что сами яйца разбираются в рюмки-колокольчики. Они изготовлены из специального сплава на японском высокоточном станке. При ударе таких рюмок друг об друга звон длится около полуминуты.