Высокие налоги как помощь бедным. Предложенная россиянам мера приведет к расслоению населения

Многие жители России не против платить более высокий налог, если это поможет поддержать бедных. Участники опроса ВЦИОМ также выступили за введение прогрессивного налогообложения, при котором богатое население отдает больше денег в казну. Опрошенные «360» экономисты считают, что эта привлекательная на первый взгляд система не поможет уменьшить бедность, а в некоторых случаях даже спровоцирует безработицу.

Россияне не против платить более высокий налог для того, чтобы поддерживать бедных. Согласно опросу ВЦИОМ, доля таких жителей России составляет 54%. Под поддержкой бедных слоев в исследовании понимается предоставление бесплатных услуг в сфере здравоохранения, безопасности и образования.

Чаще всего такой вариант выбирали люди старше 60 лет. Еще 28% россиян при этом посчитали, что налоги должны быть, наоборот, как можно меньше. А 45% респондентов готовы платить более высокие налоги, если качество госуслуг улучшится и станет более доступным.

Согласно исследованию, 83% россиян поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения, при которой богатое население будет платить больший налог. Но 13% участников опроса хотели бы видеть одинаковую налоговую ставку для всех, вне зависимости от дохода.

Высокие налоги помогут?

Повышение налогов и их перераспределение в сторону бедных может показаться для кого-то панацеей, но на деле такая мера вряд ли поможет преодолеть бедность. Экономист Института современного развития Никита Масленников объяснил «360», что сбор повышенных налогов приведет не к сокращению числа бедных, а, наоборот, к дифференциации населения и социально-политическим рискам.

Магистральный путь решения этой проблемы — повышение темпов экономического роста и рост производительности труда Никита Масленников.

Экономист отметил, что подобные ответы респондентов вполне объяснимы — уровень реальных доходов населения отстает от уровня 2013 года. На фоне этого людям хочется здесь и сейчас решить финансовые проблемы.

Существует мнение, что прогрессивное налогообложение может привести к безработице, однако здесь есть свои нюансы. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что безработица от такой системы проявит себя в случае, когда прогрессивная шкала затронет основную массу плательщиков подоходного налога. Но и здесь есть свои сложности.

Человечество входит в четвертую промышленную революцию, когда повсеместно будет внедряться автоматизация. Многие будут применять ее, чтобы снизить зависимость от человеческого фактора.

«Пандемия показала, что, какие бы локдауны не вводили, если на тебя работают роботы, то ограничения вовсе не так страшны. В этом случае безработица может начать расти», — добавил экономист.

По словам Надоршина, велика вероятность, что мы не сможем различить эффекты от более высоких ставок налогообложения и эффекты от автоматизации.

Новая ставка

В начале этого года в России ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Россияне, доходы, которых превышают пять миллионов рублей в год, должны платить НДФЛ по ставке в 15%.

По плану, эта мера поможет пополнить бюджет на 60 миллиардов рублей в 2020 году, увеличит его на 64 миллиардов рублей в 2022 году, а в 2023 на 68,5 миллиардов. Эти средства планируется направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями и на закупку для них лекарств, техники и проведения операций.