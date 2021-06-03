Россияне согласились платить более высокие налоги для поддержки бедных

Большая часть россиян готовы платить более высокие налоги, если государство будет поддерживать бедных. С таким вариантом согласились около 54% россиян.

Согласно исследованию, поддержка бедных заключается в предоставлении бесплатных услуг в сфере здравоохранения, образования и безопасности. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты его оказались в распоряжении РБК.

На более высокие налоги согласились люди старше 60 лет. Около 45% россиян готовы к более высоким налогам, если качество государственных услуг будет выше и доступнее. За снижение налогов в ущерб госуслугам выступили 33% респондентов, а 28% заявили, что налоги должны быть намного меньше, чтобы каждый мог распоряжаться деньгами наилучшим для него образом.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения, при которой богатые платят больший процент налога, поддержали 83% жителей России. Лишь 13% выступили за одинаковую налоговую ставку для всех, независимо от дохода.

Ранее федеральная риелторская сеть «Этажи» предложила выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки. Использовать их можно будет на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья.