Названа вероятная причина смерти Чаплина

Протоиерей Чаплин болел астмой. Перед тем, как упасть замертво, он начал задыхаться. Его хроническая болезнь могла стать причиной смерти.

«Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут. Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил», — рассказал изданию «Подъем» прихожанин храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько.

В то же время источник ТАСС в медицинских кругах сказал, что священнослужитель умер от сердечного приступа. «Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — сказал собеседник агентства.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни 26 января возле храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он был его настоятелем последние четыре года. Он родился 31 марта 1968 года в Москве. Протоиереем стал в 1999 году.

Чаплин с 2009 года по 2015 год занимал пост первого председателя Совета по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата. Также Чаплин был членом Общественной палаты России. Священник вел программы на телевидении и радио.