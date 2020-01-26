Названа вероятная причина смерти Чаплина
«Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут. Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил», — рассказал изданию «Подъем» прихожанин храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько.
В то же время источник ТАСС в медицинских кругах сказал, что священнослужитель умер от сердечного приступа. «Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — сказал собеседник агентства.
Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни 26 января возле храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он был его настоятелем последние четыре года. Он родился 31 марта 1968 года в Москве. Протоиереем стал в 1999 году.
Чаплин с 2009 года по 2015 год занимал пост первого председателя Совета по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата. Также Чаплин был членом Общественной палаты России. Священник вел программы на телевидении и радио.