Отбор представителя России на Евровидении проведут 8 марта

Артиста, который представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, выберут в понедельник 8 марта. Об этом говорится в видеоанонсе Первого канала, запись которого появилась в социальных сетях.

Ожидается, что трансляция отбора пройдет в прямом эфире в 20:00. Национального отбора конкурсанта на Евровидение в России не было с 2012 года, когда решением зрителей на Евровидение в Баку отправился коллектив «Бурановские бабушки». После того года участников и песню для конкурса выбирало специальное жюри.

Источник «360» ранее исключил, что конкурсанта на Евровидение будут выбирать. Собеседник добавил, что есть вероятность, что уже известно, кто представит Россию на музыкальном конкурсе в этом году. Источник не исключил, что это снова будет группа Little Big. Коллектив с песней Uno должен был поехать на конкурс в Роттердам в прошлом году, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Собеседник «360» пояснил, что зрителям предложат выбирать не коллектив, а песню. На суд зрителей Little Big представит несколько композиций, из которых предстоит выбрать одну, с которой группа отправится на конкурс.

Евровидение-2021 должно пройти в Нидерландах с 18 по 22 мая. В каком формате можно будет увидеть конкурс, пока неясно. Организаторы заявили, что определятся с этим в ближайшее время. Трансляцию шоу в этом году должен вести Первый канал.