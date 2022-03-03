ВСУ избавляются от остатков боеприпасов, стратегии нет. Зачем Горловку бомбят с таким остервенением

Украинская сторона снова обстреляла Горловку — были ранены местные жители, повреждены дома и газопровод. Нападения на город длятся уже восемь лет, это разрушает его промышленность и постоянно угрожает жизням людей. При этом эксперты считают, что город обстреливают лишь потому, что он находится в зоне действия артиллерии ВСУ.

ВСУ снова обстреляли Горловку

Горловка вновь оказалась под огнем: 3 марта военные Украины обстреляли город. Огонь вели из системы «Град», также применялись мины и снаряды. В результате обстрела были ранены четверо мирных жителей: пожилая женщина, мужчина и двое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь.

В результате удара ВСУ снаряды попали на крыши жилых домов, несколько зданий лишились стекол, были разрушены три жилых дома и хозяйственные постройки на четырех участках. Кроме того, перебит газопровод на Инициативной улице, сообщило РИА «Новости».

За последнее время город уже неоднократно подвергался массированным обстрелам. Мэр Горловки Иван Приходько 1 марта рассказал, что из-за обстрела были ранены несколько мирных жителей, а две трети города остались без света. Также Приходько выложил фото жилых домов, пострадавших от нападения.

Самая горячая точка Донбасса

Маленькая Горловка превратилась в горячую точку в 2014 году: люди отказались верить очередному Майдану — и в апреле город стал частью ДНР. Однако уже в июне подразделения Вооруженных сил Украины начали попытки вернуть город под контроль правительства Украины.

До сентября город подвергался массированным обстрелам и авиаударам. Горловку не раз окружали, людей лишали воды и электричества, гибли ополченцы, украинские военные и мирные жители. Наконец, было подписано соглашение о прекращении огня, однако уже на следующий день ВСУ возобновили обстрелы.

Во многом интерес к этой точке на карте обусловлен тем, что Горловка является пограничным городом между Украиной и ДНР, это, по сути, первый форпост народной республики, которая пытается отстоять свою независимость. Именно Горловка принимает на себя первый удар из-за близости к Украине.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык напомнил «360», что Горловка — один из тех городов, которые сейчас доступны для действия украинской артиллерии. Огонь по населенному пункту, где есть люди, — это нанесение еще и идеологического удара противнику.

«Даже отступая, украинцы стараются использовать последние боеприпасы, чтобы нанести как можно больший экономический и психологический урон. Это уже не военный или оперативно-тактический вопрос, конкретных целей у ВСУ нет, сейчас идет просто расходование боеприпасов, в основном артиллерийских снарядов большого калибра», — пояснил Сергей Ченнык.

История Горловки

В конце XIX века в тогда еще поселке Горловка было открыто месторождение антрацита. На государственную субсидию там выстроили металлургические заводы. Первая шахта на выкупленной у крестьян земле получила имя в честь святого Андрея. После революции ее переименовали в шахту имени Михаила Калинина.

В СССР Горловка развивала свою каменноугольную промышленность. В 1934 году на глубине 690 метров тут прямо в шахте открыли уникальный подземный буфет для горняков. Около двухсот шахтеров могли перекусить здесь холодными завтраками. После того как советские войска прогнали гитлеровцев с донецких земель в 1943 году, восстановлением шахт занимались женщины.

После обретения Украиной независимости шахты постепенно стали приходить в упадок, но продолжали работать. Также от СССР осталась развитая машиностроительная, коксохимическая и химическая промышленность, например, концерн «Стирол» — крупнейший производитель минеральных удобрений.

Однако нападения и обстрелы внесли свои коррективы. В мае 2014 года «Стирол» ради безопасности людей временно приостановил выпуск аммиака и его производных, полностью освободил аммиакохранилища.

Другие предприятия тоже вынуждены были закрыться, некоторые из них были повреждены ВСУ. Но люди не теряют надежды на то, что однажды наступит мир и можно будет восстановить городскую промышленность.