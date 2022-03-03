Обстрел ВСУ разрушил дома в Горловке и ранил детей. Появились кадры после атаки
Удар украинских войск разрушил дома жителей Горловки
Жители Горловки в Донецкой Народной Республике пережили очередную атаку войск ВСУ. Выпущенные снаряды попали в жилые дома. Ранения получили несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщил сайт «Русская весна» со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представитель республики пояснил, что ранения получили женщина, мужчина и две девочки. Все они получили необходимую медицинскую помощь.
Выпущенные снаряды полностью уничтожили крышу дома.
Потолок в комнате, где жили мирные жители, оказался полностью пробит. Жить в таком доме невозможно.
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что атака ВСУ разрушила три жилых дома и хозяйственные постройки на четырех участках.