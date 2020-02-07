Врачи пожаловались на травлю и подставу. Это та самая больница, где детей заразили гепатитом С

Врачи детской клинической больницы в Благовещенске, где больше 160 ребят заразились гепатитом С, пожаловались на травлю. Громкая история разразилась в декабре 2018 года. Полгода длилось эпидемиологическое расследование — связь инфицирования детей с их лечением в АОДКБ доказана. Больницу обязали выплатить всем детям денежную компенсацию и потребительские штрафы. Но внезапно сотрудники учреждения заявили о травле «со стороны следственных и контролирующих органов» и СМИ.

Медики в своем открытом письме утверждают, что вся история началась с «грязного пиара» депутата областного заксобрания. «360» разбирался в подробностях дела, пострадавшими в котором стали 169 лечившихся от онкозаболеваний детей.

Первые сообщения

Первые сообщения о том, что у детей, которые лечились от онкозаболеваний в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), впоследствии выявили гепатит С, появились в СМИ в декабре 2018-го. Как оказалось, родители маленьких пациентов годами пытались обратить на это внимание проверяющих и властей региона, но их никто не слушал. В марте 2019-го амурские власти еще продолжали все отрицать. На все вопросы они отвечали просто — врачи стали лучше выявлять гепатит. Нахождение очага заболевания в детской больнице власти региона подтвердили только летом 2019-го.

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Вина доказана

Больше полугода Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование. Результат — связь инфицирования детей с оказанием им медицинской помощи в АОДКБ доказана. Всем детям присудили от 400 тысяч до 500 тысяч рублей компенсации плюс больница должна выплатить потребительские штрафы в размере 50% от этой суммы.

Больница свою вину не признавала и не признает до сих пор. Однако суды не увидели никаких оснований ставить под сомнение достоверность результатов проведенного расследования. Все решения были приняты в пользу пострадавших ребят.

Жалобы и «травля»

Медики опубликовали в Instagram открытое письмо, в котором рассказали, что история началась с «грязного пиара» депутата областного заксобрания. Его имя в тексте не упоминается.

Все обвинения в адрес больницы медики называют «абсолютно бездоказательными», а людей, которые их выдвигают «некомпетентными». Врачи пожаловались и на родителей, которые окрестили их «врачами-убийцами» и «преступниками в белых халатах». Роспотребнадзор, по их словам, вообще выдает невыполнимые предписания.

«Нас с самого начала назначили виновными… Причем контролирующие органы не стесняются подтасовывать факты, приписывая нам несуществующие нарушения», — говорится в письме.

Врачи уверяют, что детей гепатитом С не заражали, а медицинское учреждение стало якобы объектом «чиновничьей войны».

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На как бы там ни было, последняя внеплановая проверка Роспотребнадзора, которая прошла в АОДКБ в декабре 2019 года, в очередной раз выявила нарушения санитарно-эпидемиологического режима.