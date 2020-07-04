«Возвращать не хочется, но, наверно, придется». МИД требует от вывезенных туристов вернуть лишнюю помощь

В письме, поступившем собеседнику «360», говорится: «По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, Вам были излишне перечислены бюджетные средства в размере 64 800 рублей».

Далее предлагается в течение пяти рабочих дней вернуть эти деньги в бюджет, переведя их на счет в Сбербанке.

Источник фото: телеканал «360»

Получатель письма рассказал подробности. Он подтвердил, что в заявлении на помощь «было условие, что ты обязан вылететь первым же рейсом, который тебе предложат и известить все службы, когда ты прилетаешь в Москву».

«По прилету в Москву мы, конечно, заполнили все бумаги, их было очень много — заявления, согласие на карантин и прочее. Невозможно было не знать, что мы прилетели», — отметил он.

Нас сажали в самолет по спискам, мы регистрировались по спискам на «Госуслугах», нас встречали по спискам. Поэтому не знать, что человек прилетел, было невозможно. вернувшийся турист

Собеседник добавил, что, несмотря на это, многим его знакомым и тем, кто вылетал вместе с ним, «приходили лишние деньги».

«Все знали, что они приходят. Это обсуждали в чатах, многие боялись, что будет какая-то ответственность. Люди звонили в МИД, писали какие-то письма, тем не менее, деньги продолжали приходить. Потом в какой-то момент, видимо, они исправили у себя баг, и деньги приходить перестали», — рассказал турист.

Среди вернувшихся ходили слухи о том, что «лишнюю» помощь придется вернуть. Собеседник «360» заявил, что не тратил эту сумму и предположил, что так же сделали и остальные.

РИА «Новости» / Григорий Сысоев

«Честно говоря, я с этими деньгами уже породнился», — отметил россиянин. По его словам, средства перевели еще три месяца назад, и теперь «возвращать их не хочется, но, наверно, придется».

«Хотя сейчас в эвакуационных чатах люди обсуждают, что по закону если не было никакой твоей ошибки или мошенничества, ты не обязан возвращать деньги, которые тебе перевели. Но, скорее всего, я думаю, большинство готовы будут эту сумму вернуть. Возможно, кто-то будет судиться», — предположил собеседник.