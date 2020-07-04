Россиян, не уведомивших о своем прибытии на родину, попросили вернуть деньги в МИД

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (…)», — говорится в сообщениях.

Россиянам предложили вернуть эту сумму в доход бюджета в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления.

Рассылку организовал МИД России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязь РФ, которая курирует портал госуслуг.

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы. С 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки. Действовали только вывозные рейсы, которые возвращали граждан на родину. Количество пассажирских авиаперевозок сократилось в мае на 91,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В начале апреля правительство России выделило МИДу 500 миллионов рублей, чтобы помочь застрявшим за рубежом россиянам. В июне на эти цели было перечислено еще 536 миллионов рублей.

Вывозной рейс из Нью-Йорка организовали почти для 400 россиян 29 июня. Граждане вылетели из Нью-Йорка в Москву.