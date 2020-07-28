Воздушная угроза. Как уберечь себя от удара молнии?

Лето — пора не только солнечная, но и грозовая. Часто люди по неосторожности попадают под удар молнии. В связи с этим «360» напоминает о базовых правилах безопасности во время грозы.

Накануне прямо во время матча женской футбольной лиги, который проходил на юго-востоке Мехико, началась гроза. Из-за сильного дождя игра была остановлена, и футболистки ушли с поля. Однако пять девушек вскоре решили вернуться за оставленным на поле мячом, и в этот момент в них ударила молния. В итоге две из них умерли, остальные получили ожоги второй степени.

В понедельник же аналогичное ЧП произошло в Москве: молния ударила в толпу людей на берегу Мещерского пруда. К счастью, тут обошлось без жертв, однако два человека были госпитализированы с ожогами средней тяжести.

Почему людям так часто угрожают молнии

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, угроза удара молнии существовала на протяжении всей истории, и жертвы из-за этого случались всегда. Однако в последнее время такие случаи могли действительно участились по двум основным причинам.

Во-первых, не следует забывать, что металл — хороший проводник для электрического тока. Позднякова в разговоре с «360» рассказала о случае, когда женщина погибла от удара молнии, наступив на металлический люк. А сейчас практически все ходят с мобильными телефонами и не расстаются с ними в том числе и на улицах. Даже металлическая шпилька, по словам метеоролога, может стать проводником тока. В этом случае человек скорее всего не погибнет, но запросто может получить ожоги и заработать инвалидность.

Кроме того, Позднякова отметила, что в последние год-полтора ощутимо изменилась напряженность земного шара, магнитные поля стали значительно спокойнее. Физики же утверждают, что в этом случае люди значительно меньше защищены от разрядов.

Как спастись от молнии

По словам Поздняковой, лучший способ уберечься — это переждать грозу в помещении. Тем более, что гроза, как правило, кратковременное явление, редко когда она идет час или больше. Дождь может задержаться, а грозовое облако уходит быстро.

Особенно опасно находиться на улице в эпицентре грозы. Определить это несложно: если гром и молния бьют одновременно — значит, эпицентр грозы находится над вами.

Помимо уже упомянутого металла, молнию также притягивает вода. Поэтому во время грозы нельзя не только купаться, но и даже находиться рядом с водоемом. Часто бывает, что молния убивает людей на мосту.

Также следует опасаться шаровой молнии, которая возникает внезапно — когда вроде бы ни ветра, ни дождя нет. В этом случае обязательно нужно закрыть окна, так как молнии часто залетают в раскрытые форточки. Шаровая молния вполне может устроить пожар и даже убить человека, находящегося в доме.

Если же молния уже ударила, то человеку следует сразу оказать первую помощь, не дожидаясь скорой. Чаще всего при ударе молнии происходит паралич сердца, поэтому, как правило, пострадавшему нужно как можно быстрее сделать искусственное дыхание, чтобы восстановить работу сердца и дыхательный процесс.

Так, например, в начале месяца удалось спасти жизнь 16-летнему вратарю клуба «Знамя Труда», выступающего в ПФЛ. В Ивана Заборовского молния ударила во время тренировки. К счастью, вовремя подоспел тренер Антон Басов и оказал первую помощь. Сейчас жизни юного вратаря уже ничто не угрожает.