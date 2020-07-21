Выживший после удара молнии вратарь стал профессионалом

Переживший удар молнии юный вратарь подписал свой первый профессиональный контракт с командой из Орехово-Зуева. Иван Заборовский получил разряд 5 июля и лежал в коме два дня.

На официальной сайте команды «Знамя Труда» говорится, что клуб подписал с Иваном Заборовским профессиональный контракт. Это первое соглашение в жизни 16-летнего вратаря. Подробности контракта не сообщаются.

«Знамя Труда» выступает в Олимп-Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне «Запад».

Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке 4 июля в него ударила молния. Этот момент попал на видео.

Первую помощь ему оказал тренер команды Антон Басов. Он сделал вратарю искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Футболиста направили из Орехово-Зуева в больницу Люберец, где его ввели в состояние искусственной комы. 7 июля стало известно, что юноша очнулся. В связи с этим его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.