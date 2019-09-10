«Воспитательная беседа» для «сомнительного» творчества». За что задержали чеченских певцов братьев Вахараговых

Самодеятельные певцы в наше время получили уникальные площадки для самовыражения. Видеохостинги и соцсети, записывай, выкладывай, и лови лайки. Или наоборот, осуждение и критику.

Задержание чеченских братьев-певцов Вахараговых назвали слухами Подробнее

Но иногда доморощенные Доминго и Киркоровы привлекают пристальное и недоброжелательное внимание властей. Причем, ее силовой ветви. Например, популярные в Чечне певцы братья Аюб и Асхаб Вахараговы.

На днях СМИ сообщили, что оба были задержаны республиканским МВД еще две недели назад для воспитательной беседы и обсуждения репертуара. Есть информация, что братьев до сих пор не отпустили.

В МВД Чечни «360» эти сведения не подтвердили. Ни факт отеческого внушения, ни двухнедельный срок задержания.

«В органы внутренних дел Чеченской Республики их не доставляли. Не знаю, почему эти слухи пошли. Но с братьями был профилактический разговор, который состоялся в Министерстве культуры. Его и по телевизору показывали. В полицию их не доставляли. О чем был профилактический разговор, спросите у них. Вызывает ли их репертуар споры — это вопрос к Министерству культуры», — заявил официальный представитель МВД.

Тем не менее, член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова подтвердила изданию «Кавказ. Реалии», что беседа с самодеятельными певцами все-таки была. Она пожурила их за исполнение песен сомнительного содержания, но подчеркнула, что это была простая беседа и ни о каком задержании речи не шло.

Саратова напомнила, что министр культуры Чеченской республики Чечни Хож-Бауди Дааев ранее предупреждал братьев, что исполнять подобный репертуар недопустимо.

Однако, якобы, Вахараговы его не послушались, за что и были задержаны в селении Ойсхара на две недели.

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Действительно, 15 июля Дааев пригласил к себе местных самодеятельных музыкантов и устроил им разнос. Он напомнил, что песни и музыкальные номера должны сначала получить одобрение «специальной комиссии», и только после этого уйти в народ. Министр напомнил, что в республике есть «отец», власть и закон, и «шутки шутить никому не позволим».

Этот сюжет с последующими извинениями артистов показал ЧГТРК «Грозный».

Дааев напомнил, что только спецкомиссия может разрешить или запретить выступление. Он посетовал, что с появлением YouTube и соцсетей артисты получили возможность выходить к зрителям самостоятельно.

«К сожалению, пример таких раскруток творчества без всякого основания есть и в Чечне. В обход всех правил и традиций эти люди поют все, что приходит на ум, и в погоне за просмотрами и комментариями выставляют это на всеобщее обозрение», — заявил глава республиканского Минкульта.

Чиновник также заявил, что приглашенные им артисты недостойны присутствовать на свадьбах, петь там свои песни, ибо не имеют никакого представления о музыке. Он пригрозил продолжить работу по выявлению таких исполнителей, и его обещание возымело действие.

«Я неправильно исполнял песни. С сегодняшнего дня этого больше петь мы не будем. Чтобы стать работником культуры, надо было пройти специальную комиссию. <…> Просьба ко всем, кто поет песни. Это не позволяют и не позволят», — сказал Аюб Вахарагов.

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Заинтересованные неслыханным со времен советской цензуры скандалом пользователи отправились смотреть и слушать творчество братьев. И были несколько разочарованы, в ответ на вопрос «о чем поют?», пользователи получили от чеченцев лаконичный ответ «про любовь». Общий интерес подогрел элементарный подсчет подписчиков братьев в соцсетях.

На YouTube-канале «Аюб Вахарагов Official Music» подписаны 3604 человека. Последние записи датированы февралем 2019 года. На страницу Аюба «ВКонтакте» подписан 221 человек, и песен там тоже не много. Последняя выложена в июле 2018 года. Так за что же братьев критикуют чиновники? Не так, чтобы, они популярны, хитов мало, распространение их творчества даже локальным сложно назвать.

Чем именно чиновников не устраивает лирика братьев и других самодеятельных певцов объяснил член экспертного совета Абу Уциев. По его словам, властям не понравилось, что в чеченской музыке появились чуждые ей мотивы.

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«Люди во время боевых действий находились кто в Ингушетии, кто в Грузии. После их возвращения в нашей музыке начали появляться грузинские, азербайджанские и другие звучания. Появилась угроза исчезновения национальной чеченской музыки. Чтобы это не допустить, создали совет», — рассказал Уциев.

Он также пожаловался, что слова, сочиняемые к собственным мелодиям, бывают так безграмотны, что «нельзя не краснеть, читая их». Уциев сообщил, что за последние пять лет комиссия проверила более 12 тысяч композиции, из которых сразу же отмела более 500. Остальные были либо отправлены на доработку, либо одобрены.

Член совета подчеркнул, что в текстах нельзя использовать слова «я тебя обниму, поцелую». Это по его меркам слишком вольное выражение. Даже любовь к родине нуждается в цензуре.

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«Вот есть песня, где в первом куплете певец говорит, что он крутой, а во втором: „Родина, я все равно люблю тебя“. Что за бред? Он такой крутой, что родина должна гордиться тем, что он полюбил ее?» — изумился Уциев.

Собственно, лирические поп-композиции братьев Вахараговы и посвящены любви. Это вызвало некоторое недоумение комментаторов их творчества на видеохостинге. Они почему-то решили, что братьям петь дуэтом о любви неприлично. Возможно, их недовольство вызвала девушка, которая пела вместе с ними и танцевала в белой папахе.

Некоторые пользователи поинтересовались, если бы великий чеченский танцор Махмуд Эсамбаев жил в наше время, чиновники тоже запретили бы ему выходить на сцену?