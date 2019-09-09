Задержание чеченских братьев-певцов Вахараговых назвали слухами

Популярные в Чечне исполнители, братья Аюб и Асхаб Вахараговы, задержаны Гудермесским РОВД. Их якобы две недели назад позвали для воспитательной беседы из-за репертуара и до сих пор не отпустили. В разговоре с «360» МВД республики заявило, что эта информация не более чем слухи.

«В органы внутренних дел Чеченской Республики их не доставляли. Не знаю, почему эти слухи пошли. Но с братьями был профилактический разговор, который состоялся в Министерстве культуры. Его и по телевизору показывали. В полицию их не доставляли. О чем был профилактический разговор, спросите у них. Вызывает ли их репертуар споры — это вопрос к Министерству культуры», — заявил официальный представитель МВД.

«Реакция будет крайне негативной». В Чечне назвали провокацией фильм об Элтоне Джоне Подробнее

Как рассказали «360» в ОМВД России по Гудермесскому району Чечни, информации о задержании Аюба и Асхаба Вахараговых у них нет.

«У меня такой информации нет. Неправда, не задержаны они у нас. Если бы они были задержаны, мы должны бы в первую очередь узнать об этом. У нас должно быть что-то зарегистрировано», — заверил оперативный дежурный ОМВД России по Гудермесскому району.

Ранее сайт «Кавказ. Реалии» заявил о задержании Вахараговых со ссылкой на члена совета по правам человека при главе Чечни Хеду Саратову. По ее словам, артисты «неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности, министром культуры Чеченской Республики, о недопустимости подобного репертуара». Издание утверждает, что певцы не перестали исполнять свои композиции, поэтому были задержаны еще две недели назад в селении Ойсхара.