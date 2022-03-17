Ворвались в Евросоюз, но скромность прихватить забыли. Как ведут себя украинские беженцы в Германии

После начала военной специальной операции России на Украине в страны Европы хлынули потоки беженцев. Люди убегают от неизбежных побочных явлений боевых действий, однако довольны кровом на новом месте далеко не все. Русские немцы в Германии рассказали «360» о поведении этих людей, которые пытаются со своим уставом забраться в чужой монастырь.

Акт вандализма на 100 тысяч евро

Проживающий в Германии немец с русскими корнями Евгений рассказал, что слышал о том, как украинцы расцарапали припаркованные на улице 20 машин, затем их остановила полиция.

«Не знаю, что в голове происходило, просто начали царапать с обеих сторон», — рассказал он.

Евгений рассказал, что немцы по собственной доброте стараются принимать украинских беженцев к себе домой или подыскивать им свободные апартаменты, но они не всегда остаются довольны условиями даже в их непростом положении.

«Брат рассказал случай, что русские хотели помочь украинцам в Германии. Беженцы требовали, чтобы с ними говорили по-украински. Не понравилось, что с ними по-русски общаются, а сами немецкого не знают, представьте», — заявил мужчина.

Отношение немцев к русским также немного поменялось в худшую сторону, рассказал Евгений. По его словам, всех с русскими корнями стараются убрать от местных жителей.

«Некоторые заводы убирают русских подальше от немцев работать, отшивают понемногу. Из-за того, что они русские, акцент или корни», — рассказал он.

Мужчина отметил, что розничные цены на товары в магазинах подросли за последние несколько недель.

«Цены подросли, я в шоке был. На солярку, бензин, продукты. Инфляция не только в России, но и Германии, везде в Европе», — рассказал Евгений.

Иди, покупай нам новые вещи!

Не самое корректное отношение беженцев с Украины подтвердила «360» другая русская женщина. Она рассказала, что ее тетя из Бремена вместе с сыном предложили пожить в их доме группе из 15 человек, а также снабдили их необходимыми теплыми вещами.

«Так они сказали, что вещи ношенные, сами носи такие! Посылали купить новые, а теперь требуют чуть ли не землю переписать на них, чуть ли не выгоняют!», — заявила собеседница, пожелавшая остаться неизвестной.

Аналогичные примеры есть и во многих других семьях. Одна из русских немок сообщила, что беженцев не устроило проживание в поселке, так как они стремились быть поближе к городу.

«У них такие запросы, радоваться надо, что вообще взяли. Еще и только по-украински требуют с ними говорить», — рассказала она.

В Евросоюзе ранее заявили, что ожидают около пяти миллионов беженцев с Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что такого стремительного потока не наблюдали еще никогда.