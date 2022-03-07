Европу ужаснуло количество беженцев с Украины

Беженцев с Украины в Евросоюзе все больше, и их количество растет небывалыми темпами. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в странах сообщества ожидают прибытия около пяти миллионов переселенцев, передал ТАСС.

В Евросоюзе подсчитали, что к ним приехали уже 1,6 миллиона беженцев с Украины. Власти ЕС опасаются, что их количество еще возрастет в разы, признался Боррель.

«Боимся, что может быть пять миллионов», — сказал глава европейской дипломатии.

Такого стремительного притока беженцев еще никогда не наблюдали, отметил Боррель.

Накануне в Польше заявили, что уже более миллиона человек бежали к ним с Украины менее чем за две недели, прошедших с начала специальной военной операции РФ, писал RT.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что границы с Польшей фактически больше нет. Глава Незалежной выразил надежду, что все беженцы скоро вернутся. Зеленский заверил их, что угрозы больше нет, передавала «Газета.ru».

Ранее мэр Сум Александр Лисенко пригрозил жителям города расстрелом при попытке эвакуироваться в Россию по гуманитарным коридорам, писало РИА ФАН.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима, который на протяжении восьми лет подвергал население ДНР и ЛНР геноциду и издевательствам.