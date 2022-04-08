По Израилю прокатилась волна нападений. Не обошлось и без русофобии

В центре Тель-Авива произошел теракт, в ходе которого пострадали два человека и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Стрелка уже ликвидировали. Однако нельзя утверждать, что это последнее нападение в стране, по которой прокатилась серия атак. Всего за последние недели здесь скончались 13 человек. Пока власти борются с происходящим, в государстве набирают популярность русофобские настроения.

Ликвидация террориста

В Израиле во время перестрелки правоохранительные органы ликвидировали террориста, который убил двоих человек, а также ранил 13. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК).

Мужчину искали более девяти часов. Занимались этим как минимум тысяча полицейских, а также других правоохранителей. В операции принимали участие даже элитные подразделения ВВС Израиля. Все они тщательно прочесывали местность в поисках стрелка. При этом полиция призвала местных жителей оставаться в домах и находиться подальше от окон и балконов, пока террорист не найден.

«После трудной ночи и долгих часов совместной деятельности <…> утром в ходе оперативного разведывательного сотрудничества удалось замкнуть круг и ликвидировать террориста путем перестрелки», — заявил начальник израильской полиции Коби Шабтай.

Он добавил, что ранее правоохранители обещали поймать его живым или мертвым, сколько бы времени это ни заняло. При этом Шабтай отметил слаженную работу всех служб.

Нашли мужчину в Яффе, чуть к югу от центра Тель-Авива. Он прятался возле мечети. Когда его пытались арестовать, террорист вытащил пистолет и выпустил 10 пуль в сторону офицеров, которые открыли ответный огонь и убили его.

Нелегальный въезд

Личность террориста установили. Он был выходцем с Западного берега реки Иордан. Его звали Раад Фатхи Хазем. Мужчине было 28 лет.

Правоохранители отметили, что не располагают данными о принадлежности Хазема к каким-либо организациям. Кроме того, у них нет информации о его возможных арестах и работе в сфере безопасности. Зато есть информация, что его отец был старшим офицером в силах безопасности Палестинской автономии, но ушел в отставку около десяти лет назад. Позже отца стрелка засняли возле его же дома, когда мужчина говорил собравшейся толпе: «Скоро вы увидите победу… Боже, освободи мечеть Аль-Акса от оккупантов».

Известно, что Хазем въехал в Израиль нелегально. Правоохранительные органы выясняют, получал ли мужчина какую-либо поддержку извне.

Жертвы террориста

Жертв террориста также идентифицировали. Это 28-летний Томер Морад и 27-летний Эйтам Мегини. Молодые люди были друзьями и вместе снимали квартиру в Тель-Авиве.

При этом имя Морада как одного из погибших стало известно в соцсетях задолго до официального разрешения на публикацию. Некоторые медиа также опубликовали его имя, однако позже отредактировали публикации и убрали имя из текста. Мужчина проходил срочную службу в пехотной бригаде «Нахаль». Позже появилось разрешение на публикацию имен погибших. Это произошло уже после того, как о трагедии известили их родственники.

В больнице Ихилов утром 8 апреля рассказали, что один раненый находится в критическом состоянии, еще трое — в стабильно тяжелом. Состояние еще четверых — от средней до легкой тяжести. Также несколько пострадавших самостоятельно добрались до больницы Вольфсон в Холоне.

Реакция властей

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в пятницу утром встретился с министром обороны, министром внутренней безопасности, а также с другими высокопоставленными чиновниками. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал раненым выздоровления. Беннетт поблагодарил силы безопасности, которые работали всю ночь, чтобы найти террориста. Он также приказал изолировать движение в Дженине.

Теракт в Тель-Авиве

Нападение произошло в двух местах на улице Дизенгоф, которая является одной из самых оживленных улиц города по вечерам. Здесь расположены бутики, рестораны и бары, а также тель-авивский Дворец культуры. Улицу назвали в честь одного из основателей города Меира Дизенгофа.

Террорист открыл огонь по одному из баров, а затем выбежал в переулок и снова начал стрелять. Бармен Коби Бринн рассказал, что произошедшее ввергло его в ужас.

«Это было безумие. Я был в баре, выходящем на улицу, и вдруг по ней начала нестись огромная волна людей», — заявил Бринн.

Эвелин Герц, ужинавшая в одном из заведений центра в тот вечер, в разговоре с Times of Israel также отметила, что была шокирована.

«Мы юркнули под столы, и люди начали плакать, это было ужасно. Затем мы побежали в заднюю часть ресторана, куда нас направлял полицейский», — пояснила она.

Волна терроризма в Израиле

Палестинские группировки положительно отреагировали на теракт. Появились даже записи празднований по этому случаю. ХАМАС назвал нападение «естественным и законным ответом» на «оккупацию» земель.

Израильские правоохранители отметили, что обеспечат высокий уровень безопасности после нападения. Начальник полиции предупредил, что органы решительно отреагируют на любого рода агрессию и будут преследовать всех, кто причинит или лишь стремится причинить вред гражданам Израиля.

После случившегося силы безопасности страны привели в состояние повышенной готовности. Сотни военнослужащих отправили к границе, чтобы остановить десятки тысяч палестинцев, которые ежедневно проникают в Израиль через бреши в ограждении.

Стрельба на улице Дизенгоф — крайнее нападение в серии смертоносных атак, которые начались еще в прошлом месяце. Всего за последние три недели произошло четыре уличные атаки. В результате погибли уже 13 человек.

При этом в 2016 году на улице Дизенгоф уже произошла перестрелка. Тогда два человека были убиты, несколько других — ранены. Израильский араб открыл огонь по одному из баров всего в нескольких кварталах от заведения, которое пострадало в этот раз. Шесть лет назад нападавший Нашат Мельхем взял такси, чтобы скрыться с места происшествия, а затем застрелил водителя. Мельхем был убит через несколько дней силами безопасности.

Рост русофобии

В Израиль за последнее время уехало достаточно большое количество россиян. Среди них есть и звезды: Алла Пугачева с детьми, Ксения Собчак с сыном, Валерия с Иосифом Пригожиным, Семен Слепаков. Помимо терактов, соотечественники отметили и рост русофобии в стране.

Так, Дмитрий Шлеймович, который живет в городе Арад на юге страны, с начала спецоперации на Украине столкнулся с массовым проявлением антироссийских настроений. По словам мужчины, в основном они исходят не от местных, а от украинцев.

«Сейчас травля исходит именно от русскоязычных выходцев с Украины или либерально настроенных россиян. Я попросил начальство пресечь в офисе разговоры на тему Украины хотя бы в рабочее время. Сегодня я получил истерический ответ от одной русскоговорящей сотрудницы, у которой проблемы с моим происхождением: орала на весь офис, что русские — это фашисты, пособники Гитлера. И что проблема нашего офиса в том, что у нас теперь работает „русский фашист“, „пособник Гитлера“!», — процитировала мужчину интернет-газета «Реальное время».

При этом Шлеймович подчеркнул, что активно борющиеся с терактами власти Израиля, а также местные СМИ не способствуют снижению градуса антироссийских настроений.