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    07 апреля 2022, 21:29

    Минимум пять человек получили ранения из-за стрельбы в Тель-Авиве

    КАН: в Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по людям

    Александра Ломейко

    В Тель-Авиве неизвестные устроили стрельбу. Ранения получили минимум пять человек, сообщила государственная телерадиокомпания КАН. Произошедшее в столице Израиля назвали терактом.

    Перестрелка произошла вечером 7 апреля на улице Дизенгоф. Полиция попросила горожан избегать района, в котором звучали выстрелы, не выходить из домов и держаться подальше от окон.

    «Пять человек получили ранения. <…> На место прибыли медики», — отмечали в публикации, позже добавив, что пострадали шестеро.

    Их состояние медики оценивают как тяжелое.

    Причастных к атаке на людей задержать пока не удалось. Предполагается, что огонь открыли два террориста. На появившихся в Сети кадрах из столицы Израиля слышен вой сирен скорой помощи.