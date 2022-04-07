Минимум пять человек получили ранения из-за стрельбы в Тель-Авиве

В Тель-Авиве неизвестные устроили стрельбу. Ранения получили минимум пять человек, сообщила государственная телерадиокомпания КАН. Произошедшее в столице Израиля назвали терактом.

Перестрелка произошла вечером 7 апреля на улице Дизенгоф. Полиция попросила горожан избегать района, в котором звучали выстрелы, не выходить из домов и держаться подальше от окон.

«Пять человек получили ранения. <…> На место прибыли медики», — отмечали в публикации, позже добавив, что пострадали шестеро.

Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Причастных к атаке на людей задержать пока не удалось. Предполагается, что огонь открыли два террориста. На появившихся в Сети кадрах из столицы Израиля слышен вой сирен скорой помощи.