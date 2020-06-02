Спустя неделю после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда масштабы протестов выросли, а к лозунгам против расизма добавился социальный подтекст. Так что же это — желание защитить права людей любого цвета кожи или бунт против богатеев?

«Да, можно сказать, что протесты сейчас несут не только антирасистский характер, но и социальный подтекст. Конкретно именно из-за этого идет атака по банкам», — заявил в разговоре с «360» советник Демократической партии США Антон Конев.

Он отметил, что большинство протестов мирные. Но, к сожалению, даже во время них появляются люди, которые пытаются устроить смуту. «В Вашингтоне задержали шесть человек, которые накаляли эту атмосферу. При этом протестующих в том же самом Вашингтоне было тысячи. То есть сказать, что все эти протесты — это сплошное хулиганство и мародерство невозможно», — добавил собеседник «360».

По его словам, мародерство — происки лишь некоторых людей, которые видят в происходящем возможность заполучить что-то для себя. Зачастую это не афроамериканцы и даже не те, кто борется за их права. Такие люди бросают кирпичи и фейерверки прямо в полицейских. Именно их действия несут подрывной характер. После этого полиция и отвечает слезоточивым газом, а ситуация быстро накаляется.

Конечно, эти протесты проходят в городах, где есть бедность, где уже давным давно был накал антирасистских отношений. Именно там люди больше всего чувствуют неравенство между бедными и богатыми, между черными и белыми. Поэтому убийство Флойда в одном городе послужило таким взрывом Антон Конев советник Демократической партии США.

При этом Конев уверен, что все это скажется на грядущих результатах выборов президента США. Рейтинг Трампа падает, он обещал не использовать армию против мирных протестов, но на деле все иначе. Реальность такова, что вчера глава государства использовал ее для разгона протестующих.

«Люди понимают, что он воплощение зла. То, что он направляет армию против мирных граждан, — лишь импульс для людей идти и голосовать. Если раньше часть афроамериканцев думала, что им это неважно и голосовать не надо, то сейчас они понимают, что нужно избавиться от правительства на высшем уровне. И только смена президента может привести к каким-то переменам в стране», — заключил собеседник «360».

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. В Сети появилось видео, где сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники и повалили его на землю. При этом полицейский наступил Флойду коленом на шею.

Флойд повторял, что не может дышать, но вскоре перестал говорить. Четырех сотрудников полиции уволили, одного — обвинили в убийстве по неосторожности.