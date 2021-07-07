Москва пустит на улицы водоробусы. Они экологичны, но будут дороже даже электробусов

Уже скоро в Москве могут начать тестировать первые водоробусы — общественный транспорт, работающий на водородном топливе. Вместо выхлопов в окружающую среду будут попадать только тепло и пар. При этом можно будет забыть о долгой и частой подзарядке. Но так ли хороша инновация?

Первый водородный электробус начнут обкатывать в столице уже в 2022 году. ГУП «Мосгортранс» перестанет покупать дизельные автобусы для перевозки пассажиров и продолжит увеличивать число экологичного наземного транспорта.

«Мы <…> планируем испытать новый вид транспорта — водородный электробус. Для этого в рамках Московского урбанистического форума подписано соглашение с генеральным директором ПАО „КАМАЗ“ и Председателем правления ООО УК „РОСНАНО“», — сообщили «360» в пресс-службе предприятия.

Запустить автобусы на водородном топливе до 2023 года поручил президент Владимир Путин. Создавать работающие на водородном топливе автобусы будут в Москве.

Экологичность

Транспорт на водородном топливе должен быть в 10 раз экологичнее дизельного благодаря снижению выброса выхлопных газов, сообщала в апреле «Российская газета» со ссылкой на данные ФГУП «НАМИ». При использовании водорода в атмосферу попадают только водяной пар и тепло.

Такой вид транспорта является идеальным с экологической точки зрения, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

«Для городских условий просто идеальная. Электричество тоже считается экологически чистым, но в нем есть один дефект, которого у водорода нет в принципе. Если у меня в городе генерация чистая, то все в порядке. А у нас в очень многих городах России генерация идет на дешевых низкокалорийных углях», — отметил эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Он пояснил, что такая генерация электроэнергии очень грязная. В итоге получается довольно глупая ситуация, когда люди получают электричество далеко не самым экологичным способом, но зато ездят на безвредных электромобилях.

«Второй вопрос не решен даже в благополучных странах Европы — это утилизация отходов», — подчеркнул Блинкин.

По его словам, проблема заключается в утилизации батарей, которые ставят на электрический транспорт. С водородным двигателем таких сложностей не возникает.

Безопасность

Как заявили в ГУП «Мосгортранс», использование водорода требует ответственного обращения. Всю инфраструктуру и автобусы будут тестировать и сертифицировать. Техника должна будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности.

«Москва будет тестировать новый вид экологичного транспорта только тогда, когда появится на 100% безопасный образец. После удачных испытаний планируем создание производства автобусов на водородном топливе в Москве — это будет второй этап развития этого транспорта», — рассказали в пресс-службе.

При упоминании водорода встает вопрос о взрывоопасности. Транспортный эксперт, старший редактор интернет-издания Транспорт в России Павел Яблоков заверил, что переживать не стоит.

«Риски есть везде, но в данном случае делают все, чтобы никаких взрывов не происходило, а водород просто улетучивался в атмосферу. Все защитные элементы конструкций направлены именно на то, чтобы водород безопасно исчезал», — сказал он.

Экономичность

По данным Telegram-канала «Роснано», водородные автобусы будут не только экологичнее, но и экономичнее, чем транспорт на традиционном топливе.

«Городской транспорт на водороде экологически чист и экономически эффективен. <…> Высокая дальность хода водоробуса позволит внедрить его даже на самых длинных и сложных маршрутах», — привел канал слова председателя правления «Роснано» Сергея Куликова.

При этом в апреле 2021 года столичные власти не были в этом уверены. В частности заместитель мэра и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отмечал, что большим вопросом остается то, каким образом будут добывать водород.

«Если получать водород электролизом простой воды, то придется строить мощнейшие силовые подстанции. <…> Можно также получать водород конверсией метана и переработкой угля, и такой опыт в России есть. Однако это повлечет выбросы, от которых мы стараемся уйти», — приводила его слова «РГ».

Источник фото: РИА «Новости»

Пока специалисты подсчитали, что водородный автобус будет обходиться дороже обычного электробуса. Но технологии не стоят на месте, поэтому ситуация может измениться.

«Водородному электробусу требуется заправка один раз в сутки через специальную станцию. При этом, в техническом задании будет внесено требование о заправке не только водородом под давлением, а также обычной водой, так как получения топлива для заправки первым способом подразумевает не всегда экологичное производство», — отметили в «Мосгортрансе».

Весь вопрос использования водородного транспорта упирается как раз в стоимость, заявил Блинкин.

«Водородное топливо довольно дорогое. <…> Водородная линия гораздо перспективнее, чем электрическая, но там не было хорошей технологии массового получения водорода и организации водородных заправок», — пояснил он.

По словам эксперта, водородный движок мало чем отличается от привычного двигателя внутреннего сгорания. Но если ходовую часть, салон и другие элементы транспорта делают один раз на 10-15 лет, то топливом нужно заправляться каждый день. Если момент с ценой будет решен. то водородные автобусы станут отличным видом транспорта.

Мировой опыт

Россия — далеко не первая страна, которая задумалась о повышении экологичности общественного транспорта. И если у нас на смену пока преобладающим дизельным автобусам медленно приходят электробусы, то в Японии, Великобритании и некоторых других странах уже начинают появляться водородные автобусы.

В 2017 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе был создан Всемирный совет по водородным технологиям, который должен был инвестировать в водородные проекты и активно рекламировать и популяризировать эту экологичную и возобновляемую альтернативу обычным бензину или дизелю.

в Японии такой современный общественный транспорт властям преподнесла компания Toyota, стоявшая у истоков Всемирного совета. Пока в стране восходящего солнца готов только один водоробус, но к началу Олимпиады транспортная компания обещает предоставить порядка 100 таких машин.

Источник фото: РИА «Новости»

В июня 2021 года в Лондоне запустили 20 двухэтажных водородных автобусов еще в конце прошедшего года. Представляли такой автомобиль еще на международной конференции в 2016 году, посвященной автобусам с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу, а в 2019 году подписали контракт на их поставку.

Появиться на улицах Лондона водоробусы должны были уже в 2020 году, но пандемия смешала британскому правительству карты. При этом первые одноэтажные водородные автобусы в Соединенном королевстве появились еще в 2004 году, но только на одном маршруте, который был закрыт в 2019 году.

Весь цикл производства водоробусов находится на территории Великобритании, а потому власти делают акцент не только на экологичности, но и на обеспечении дополнительных рабочих мест. В качестве топлива используют отработанный водород с промышленных заводов. За все 20 двухэтажных водородных автобусов Лондону пришлось заплатить порядка 12 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей).