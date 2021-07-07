Москва пустит на улицы водоробусы. Они экологичны, но будут дороже даже электробусов
Уже скоро в Москве могут начать тестировать первые водоробусы — общественный транспорт, работающий на водородном топливе. Вместо выхлопов в окружающую среду будут попадать только тепло и пар. При этом можно будет забыть о долгой и частой подзарядке. Но так ли хороша инновация?
Первый водородный электробус начнут обкатывать в столице уже в 2022 году. ГУП «Мосгортранс» перестанет покупать дизельные автобусы для перевозки пассажиров и продолжит увеличивать число экологичного наземного транспорта.
«Мы <…> планируем испытать новый вид транспорта — водородный электробус. Для этого в рамках Московского урбанистического форума подписано соглашение с генеральным директором ПАО „КАМАЗ“ и Председателем правления ООО УК „РОСНАНО“», — сообщили «360» в пресс-службе предприятия.
Запустить автобусы на водородном топливе до 2023 года поручил президент Владимир Путин. Создавать работающие на водородном топливе автобусы будут в Москве.
Экологичность
Транспорт на водородном топливе должен быть в 10 раз экологичнее дизельного благодаря снижению выброса выхлопных газов, сообщала в апреле «Российская газета» со ссылкой на данные ФГУП «НАМИ». При использовании водорода в атмосферу попадают только водяной пар и тепло.
Такой вид транспорта является идеальным с экологической точки зрения, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.
«Для городских условий просто идеальная. Электричество тоже считается экологически чистым, но в нем есть один дефект, которого у водорода нет в принципе. Если у меня в городе генерация чистая, то все в порядке. А у нас в очень многих городах России генерация идет на дешевых низкокалорийных углях», — отметил эксперт.
Он пояснил, что такая генерация электроэнергии очень грязная. В итоге получается довольно глупая ситуация, когда люди получают электричество далеко не самым экологичным способом, но зато ездят на безвредных электромобилях.
«Второй вопрос не решен даже в благополучных странах Европы — это утилизация отходов», — подчеркнул Блинкин.
По его словам, проблема заключается в утилизации батарей, которые ставят на электрический транспорт. С водородным двигателем таких сложностей не возникает.
Безопасность
Как заявили в ГУП «Мосгортранс», использование водорода требует ответственного обращения. Всю инфраструктуру и автобусы будут тестировать и сертифицировать. Техника должна будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности.
«Москва будет тестировать новый вид экологичного транспорта только тогда, когда появится на 100% безопасный образец. После удачных испытаний планируем создание производства автобусов на водородном топливе в Москве — это будет второй этап развития этого транспорта», — рассказали в пресс-службе.
При упоминании водорода встает вопрос о взрывоопасности. Транспортный эксперт, старший редактор интернет-издания Транспорт в России Павел Яблоков заверил, что переживать не стоит.
«Риски есть везде, но в данном случае делают все, чтобы никаких взрывов не происходило, а водород просто улетучивался в атмосферу. Все защитные элементы конструкций направлены именно на то, чтобы водород безопасно исчезал», — сказал он.
Экономичность
По данным Telegram-канала «Роснано», водородные автобусы будут не только экологичнее, но и экономичнее, чем транспорт на традиционном топливе.
«Городской транспорт на водороде экологически чист и экономически эффективен. <…> Высокая дальность хода водоробуса позволит внедрить его даже на самых длинных и сложных маршрутах», — привел канал слова председателя правления «Роснано» Сергея Куликова.
При этом в апреле 2021 года столичные власти не были в этом уверены. В частности заместитель мэра и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отмечал, что большим вопросом остается то, каким образом будут добывать водород.
«Если получать водород электролизом простой воды, то придется строить мощнейшие силовые подстанции. <…> Можно также получать водород конверсией метана и переработкой угля, и такой опыт в России есть. Однако это повлечет выбросы, от которых мы стараемся уйти», — приводила его слова «РГ».
Пока специалисты подсчитали, что водородный автобус будет обходиться дороже обычного электробуса. Но технологии не стоят на месте, поэтому ситуация может измениться.
«Водородному электробусу требуется заправка один раз в сутки через специальную станцию. При этом, в техническом задании будет внесено требование о заправке не только водородом под давлением, а также обычной водой, так как получения топлива для заправки первым способом подразумевает не всегда экологичное производство», — отметили в «Мосгортрансе».
Весь вопрос использования водородного транспорта упирается как раз в стоимость, заявил Блинкин.
«Водородное топливо довольно дорогое. <…> Водородная линия гораздо перспективнее, чем электрическая, но там не было хорошей технологии массового получения водорода и организации водородных заправок», — пояснил он.
По словам эксперта, водородный движок мало чем отличается от привычного двигателя внутреннего сгорания. Но если ходовую часть, салон и другие элементы транспорта делают один раз на 10-15 лет, то топливом нужно заправляться каждый день. Если момент с ценой будет решен. то водородные автобусы станут отличным видом транспорта.
Мировой опыт
Россия — далеко не первая страна, которая задумалась о повышении экологичности общественного транспорта. И если у нас на смену пока преобладающим дизельным автобусам медленно приходят электробусы, то в Японии, Великобритании и некоторых других странах уже начинают появляться водородные автобусы.
В 2017 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе был создан Всемирный совет по водородным технологиям, который должен был инвестировать в водородные проекты и активно рекламировать и популяризировать эту экологичную и возобновляемую альтернативу обычным бензину или дизелю.
в Японии такой современный общественный транспорт властям преподнесла компания Toyota, стоявшая у истоков Всемирного совета. Пока в стране восходящего солнца готов только один водоробус, но к началу Олимпиады транспортная компания обещает предоставить порядка 100 таких машин.
В июня 2021 года в Лондоне запустили 20 двухэтажных водородных автобусов еще в конце прошедшего года. Представляли такой автомобиль еще на международной конференции в 2016 году, посвященной автобусам с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу, а в 2019 году подписали контракт на их поставку.
Появиться на улицах Лондона водоробусы должны были уже в 2020 году, но пандемия смешала британскому правительству карты. При этом первые одноэтажные водородные автобусы в Соединенном королевстве появились еще в 2004 году, но только на одном маршруте, который был закрыт в 2019 году.
Весь цикл производства водоробусов находится на территории Великобритании, а потому власти делают акцент не только на экологичности, но и на обеспечении дополнительных рабочих мест. В качестве топлива используют отработанный водород с промышленных заводов. За все 20 двухэтажных водородных автобусов Лондону пришлось заплатить порядка 12 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей).