В России оштрафовали Google более чем на семь миллиардов рублей. Причина — систематическое неудаление запрещенной информации. Будет ли организация выплачивать эти деньги, неизвестно. Правда, эксперты уверены, что уходить с российского рынка компания не захочет. Это не будет выгодно ни Google, ни властям РФ.

Google оштрафовали более чем на семь миллиардов

Таганский суд Москвы наложил на Google штраф в размере 7,2 миллиарда рублей. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе суда. Корпорацию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП.

Таким образом, Google стал первой IT-компанией, на которую наложили так называемый оборотный штраф, то есть за повторное нарушение. Для юридических лиц он составляет от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором выявили административное правонарушение. Протокол за повторное неудаление запрещенной информации на Google составили в октябре.

Дело в том, что организация систематически не удаляет незаконные материалы, в числе которых: пропаганда экстремистских и террористических идей, разжигающих религиозную рознь или героизирующих преступников, пропаганда «индифферентного отношения к жизни и здоровью несовершеннолетних», отрицающий опасность коронавируса контент, фейковая информация о природных и техногенных катастрофах, пропаганда наркотиков, призывы к участию в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних.

Google покинет российский рынок?

Правда, ни для Google, ни для российских властей вопрос о выплате этих миллиардов не является стратегически важным. Об этом «360» рассказал управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко.

Скорее, и с той, и с другой стороны это способ временно зафиксировать текущую ситуацию и продолжить переговоры. Главный вопрос для Google — заблокирует ли российское правительство сервисы Google в России или нет Федор Кравченко.

По его мнению, блокировка невыгодна ни для одной из сторон. Для властей России блокировка миллионов аккаунтов — это огромный социальный взрыв, а для Google — это потеря всего бизнеса. При этом Кремлю нужно добиться от Google блокировки опасных для власти материалов, особенно в период президентских выборов, которые должны состояться не позднее 2024 года.

Кравченко подчеркнул, что оспаривать постановление о взыскании этих семи миллиардов можно как минимум год, не соглашаясь, например, с методикой расчета и основанием для штрафа. Возможности взыскать эти деньги принудительно у российских приставов нет, но под угрозой блокировки или замедления Google может заплатить их добровольно.

На компанию Google работают десятки, сотни отличнейших юристов, которые вполне могут урегулировать эту ситуацию. В этом уверен интернет-эксперт INSTID Антон Меркуров.

«Ничем это не грозит. Google — большая компания, деньги эти для них не такие существенные, могут и заплатить», — уверен он.

В том, что Google не уйдет с российского рынка, уверен и эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

С нашего рынка Google уходить не собирается. Они готовы были бы и заплатить, вопрос в том, достаточно ли у нас такой фактологической поддержки, чтобы эти деньги забрать. В разных странах по подобным штрафам платят Артем Геллер.

Он также уверен, что ничем нынешняя ситуация не грозит российским пользователям. Для Google отечественный рынок очень важен. Такие глобальные компании ведут единую политику по странам. Возможно, будут какие-то манипуляции по типу перекладывания этой суммы на российских пользователей: могут подорожать какие-то продукты Google. Но вряд ли, считает собеседник.