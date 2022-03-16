Власть доллара пошатнулась. Мировая экономика уйдет к национальным валютам

Американский доллар начал терять статус мировой резервной валюты. К этому привели три фактора, которые перечислил в своей колонке немецкий экономист Хенрик Мюллер. Высокая инфляция в США, возможная заморозка активов других стран по аналогии с санкциями против российского ЦБ и переход мировой экономики на другие валюты. Как пояснил в беседе с «360» эксперт Юрий Юденков, доминирующую роль в западном мире может занять евро, а азиатские страны перейдут на расчеты в юанях.

Закат доллара

Экономист Мюллер напомнил, что закат доллара предсказывают уже несколько десятков лет и сегодня ситуация складывается не в пользу американской валюты. В качестве главного аргумента эксперт привел заморозку валютных активов Центробанка России, которую ввел Евросоюз, и запрет на сделки с ценными бумагами от Минфина США.

Такое поведение вызвало серьезные опасения среди стран, чьи резервы хранятся в американской Федеральной резервной системе (ФРС). Мюллер не исключил, что в случае несогласия с действиями властей США они также могут лишиться доступа к своим активам.

«Страной с самыми большими валютными резервами является Китай. Саудовская Аравия и другие эмираты Персидского залива также имеют значительные долларовые резервы», — напомнил экономист.

При этом финансовая система США уже много лет находится в состоянии постоянной задолженности. При Трампе верхнюю планку государственного долга постоянно повышали, что приводило к параличу работы некоторых государственных институтов.

Пандемия и российская спецоперация на Украине сильно повлияли на изменение мировой экономики, позволили сформироваться новым локальным финансовым рынкам. Но даже несмотря на это, доллар удерживает лидерство среди мировых валют. На его долю приходится 60% всех мировых резервов и непогашенных долгов. Более половины международных банковских транзакций проходит именно в американской валюте.

При этом в мировой торговле доллар свои позиции уже сдал. Евросоюз и Китай проводят большее количество сделок, чем США, причем рассчитываются в собственных валютах. Это привело к формированию локальных финансовых рынков и пересмотру Центральными банками средств для хранения активов. Регуляторы и сегодня выбирают несколько инструментов для резервов, постепенно снижают долю доллара и государственных облигаций США.

Альтернативные валюты

Мюллер напомнил, что Россия и Индия договорились о проведении торговых операций в рупиях и юанях. Приграничная торговля с Китаем уже проходит в юанях и рублях.

Доллар пока удерживает статус технической единицы международных расчетов, но в условиях нарушения мировой логистики на его место придут другие валюты. Об этом «360» заявил профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«С остальными странами пока разбираемся, потому что в условиях санкций пока много неопределенностей. Я думаю, что после окончания спецоперации на Украине будет более-менее понятна расстановка сил и ресурсов. Тогда уже разговор будет идти о валюте», — заявил Юденков.

Профессор отметил, что прочитал статью Мюллера и согласен с доводами немецкого экономиста. Он подчеркнул, что блокировка российских счетов не рыночные методы, которые приводят к утрате доверия к американской Федеральной резервной системе и доллару в частности. Это может привести к тому, что появится новая мировая валюта. Но какой она будет, пока не понятно.

«По поводу альтернатив. Сейчас Евразийский экономический союз рассматривает создание альтернативной валюты, Китай тоже принимает участие. По крайней мере сейчас методологически прорабатывается этот вопрос, что возможна какая-то другая валюта», — отметил он.

По мнению Юденкова, на смену доллару могут прийти новые валюты. Эта ситуация приведет к тому, что финансовый рынок потеряет однополярность.

«То есть место доллара займут евро в европейских расчетах, а в Азии вырастет роль юаня. Ну и иена пока еще остается конвертируемой валютой», — подытожил эксперт.