Силуанов: у России есть необходимые деньги и на валютных счетах

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что наступление технического дефолта зависит от действий США. У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах, заявил Силуанов в интервью RT Arabic.

Силуанов напомнил, что «дефолт» необходимо трактовать как невозможность выплаты долговых обязательств. По его словам, у России есть все необходимое для обеспечения своего внешнего долга. Платежные документы и сопутствующая информация уже переданы.

«Теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — сообщил Силуанов.

В частности, ожидается решение американских властей о возможности расчета в рублях. Принятие положительного решения поможет России выплатить долговые обязательства без использования валютных счетов.

Заморозку валютных счетов России в зарубежных банках Силуанов расценивает как стремление ряда стран организовать технический дефолт. Такие действия, по его мнению, имеют исключительно политический характер.

Отсутствие поводов для дефолта также обозначил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Только есть вопрос политический — надо ли выполнять обязательства, когда наши партнеры свои обязательства не выполняют?» — сказал он.