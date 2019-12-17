Энергетики прокомментировали отключение электричества в Смоленской области во время ток-шоу Малахова

Уточняется, что очередной выпуск передачи Малахова был посвящен истории с пропажей подростка Влада Бахова. Он исчез в начале апреля во время пикника в лесу. В компании было более 10 человек, среди которых оказались дети местных бизнесменов, правоохранителей и чиновников. Они заверили, что ничего не знают о пропаже Бахова.

Передача Малахова должна была начаться в 17:25, однако за две минуты до начала в Демидове отключили электричество.

«Вчера было аварийное отключение электричества по улицам Мира, Советская, Матюшова. <…> Определили место отключения, энергоснабжение было восстановлено в течение 18 минут, в пределах получаса», — рассказал диспетчер филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго».