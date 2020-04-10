Видео Гуфа с собаками «собрало» 3700 заявлений в полицию. Он приехал в отделение и назвал все чепухой

Около двух недель назад рэпер Гуф натравил свою овчарку на других собак и заснял это на видео. Грызня вызвала возмущение зоозащитников — они решили не оставлять дело просто так и пошли в полицию. Заявлений оказалось более трех тысяч, но артист все равно не воспринимает происходящее всерьез.

В своем Instagram музыкант выложил фотографию из отделения полиции, куда его пригласили после многочисленных жалоб зооактивистов. Недовольство вызвал видеоролик, на котором Алексей Долматов, больше известный как Гуф, натравливает свою овчарку по кличке Гуччи на других собак.

На фотографии в соцсетях видно, что перед молодым человеком лежит несколько стопок бумаг — это заявления. Сам артист рассказал в Stories, что в отделении закончилась бумага и картриджи для принтера из-за такого количества жалоб на него. Однако, по всей видимости, визит Долматова в полицию ограничился воспитательной беседой, ни о каком наказании речи не идет.

3700 заявлений на меня подали зоозащитники… Ну, короче, у них закончилась бумага и картриджи для принтера. Никто им такой бумажной волокиты не создавал на ровном месте из-за такой чепухи, из-за того, что повозились собаки Алексей Долматов рэпер Гуф.

Впрочем, в том же эфире Гуф пообещал заехать в собачий питомник и чем-то ему помочь.

«Крышняк подъезжает»

На упомянутом видео овчарка Долматова напала на другую собаку, а сам рэпер только подбадривал ее и даже не пытался остановить. Он еще и сделал замечание хозяевам другой собаки. Активисты из общественной организации «Зооправо» потребовали привлечь музыканта к ответственности, но, видимо, на это рассчитывать не приходится.

Бывшая жена исполнителя Айза Анохина оправдала Гуфа тем, что у него был очередной нервный срыв — 30 марта рэпера действительно забрали в клинику. Анохина уверена, что Гуф не натравливал собаку специально, так как он очень любит животных.

Также хочу сказать, что Алексей не очень здоров сам по себе. Я думаю, что сейчас очень активно обсуждается эта ситуация и зоозащитники его хотят убить, это делают они неправильно, потому что Алексей очень любит собак Айза Анохина бывшая жена Гуфа.

«Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает. <…> Он хотел оттаскивать Гуччи от [собаки], я видео смотрела, но он просто вышел в эфир и заигрался. Тот еще артист», — отметила Анохина.

Извиняться за произошедшее рэпер не стал — только за то, что снимал грызню на видео. «У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съемках данного видео не пострадала», — написал он в Instagram.

Гуф добавил, что у хозяев собак, на одну из которых напала его овчарка, претензий к нему нет. Поэтому он попросил всех успокоиться и жить дружно.