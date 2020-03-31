    31 марта 2020, 08:17

    Зоозащитники потребовали наказать Гуфа после видео с собаками

    Наза Салех Захи

    Рэпер Гуф опять оказался в центре скандала. Он натравил свою овчарку на других собак. Теперь активисты из общественной организации «Зооправо» хотят привлечь исполнителя к ответственности.
    Зоозащитники потребовали наказать Гуфа после видео с собаками

    По словам представителей «Зооправа», они пишут на Алексея Долматова (настоящее имя рэпера) заявление.

    «И просим привлечь эту „звезду“ к уголовной, административной ответственности», — заявили представители ассоциации в своем Instagram.

    Ранее Гуф вышел в прямой эфир в Instagram во время прогулки. Долматов гулял со своей овчаркой по кличке Гуччи и встретил еще двух собак: черного лабрадора и золотистого ретривера. Рэпер позволил Гуччи покусать ретривера и подзадоривал своего питомца.

    Зоозащитники потребовали наказать Гуфа после видео с собаками | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Когда на улице появились хозяева двух псов, Гуф отчитал их за то, что они выводят животных гулять без поводка. В ответ на это люди заявили, что питомцы убежали от них.

    Пользователи Сети возмутились поведением артиста. Они призвали всех неравнодушных рассказать о случившемся в МВД.