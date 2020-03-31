Зоозащитники потребовали наказать Гуфа после видео с собаками
По словам представителей «Зооправа», они пишут на Алексея Долматова (настоящее имя рэпера) заявление.
«И просим привлечь эту „звезду“ к уголовной, административной ответственности», — заявили представители ассоциации в своем Instagram.
Ранее Гуф вышел в прямой эфир в Instagram во время прогулки. Долматов гулял со своей овчаркой по кличке Гуччи и встретил еще двух собак: черного лабрадора и золотистого ретривера. Рэпер позволил Гуччи покусать ретривера и подзадоривал своего питомца.
Когда на улице появились хозяева двух псов, Гуф отчитал их за то, что они выводят животных гулять без поводка. В ответ на это люди заявили, что питомцы убежали от них.
Пользователи Сети возмутились поведением артиста. Они призвали всех неравнодушных рассказать о случившемся в МВД.