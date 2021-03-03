Весна может опоздать. Ждать ли россиянам температурных рекордов в этом году

Прошедшая зима в России выдалась очень холодной и снежной. Сейчас количество снега все еще остается выше нормы, а значит есть вероятность, что такой температурный фон может задержаться и перейти на апрель. Повлияет ли такая суровая зима на предстоящие весну и лето, и ждать ли россиянам снова аномальных температур, рассказал «360» начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Тепло может опоздать

По многолетним данным метеорологическая весна в Москве наступает где-то 27-28 марта, отметил Цыганков. Это происходит, когда среднесуточная температура устойчиво превышает отметку в 0 градусов.

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На сегодня пока количество снега выше нормы, поэтому вероятность того, что такой температурный фон на 3-4 дня перейдет на апрель существует, но бывает по-разному, отметил специалист. По его словам, вторая половина марта бывает очень теплая и активная, и тогда погода «все нагонит». Однозначного ответа нет, но вероятность есть такая, считает собеседник «360».

Источник фото: Pixabay

О зависимости лета от зимы, опять же, невозможно сказать точно, отметил Цыганков. Он отметил, что есть некоторые приметы, но на самом деле они не очень работают. В Гидрометцентре есть отдел долгосрочных прогнозов, который во второй половине марта будет делать прогноз на летний период. Но на сегодня даже они еще не готовы сказать, какое лето ожидает россиян.

Одна зима — не показатель

По последним данным за последние 15-20 лет специалисты во всем мире говорят, что климат в северном полушарии стал теплее, отметил Цыганов.

И эта тенденция устойчивая, поэтому одна зима, которая выбивается из этой серии — она не показатель. То есть это не говорит, что мы переходим в ледниковый период никаким образом Анатолий Цыганков Начальник отдела Гидрометцентра России

Этой зимой не только в Россию пришли аномальные морозы. С января холода захлестнули Европу, Ближний Восток и США. Сильный снегопад, дождь и низкие температуры стали предвестниками шторма «Дарси» в Северной и Западной Европе. Плохая погода атаковала и Южную Европу, жители которой почти никогда не сталкивались с холодом. Специалисты считают, что виной тому разрушение полярного вихря.