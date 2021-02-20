В США, Европе и на Ближнем Востоке люди столкнулись с аномально холодной погодой. Специалисты считают, что виной тому разрушение полярного вихря.

С января аномальные холода захлестнули Европу, Ближний Восток и США. Сильный снегопад, дождь и низкие температуры стали предвестниками шторма «Дарси» в Северной и Западной Европе. Из-за этого нарушилось передвижение, погибли люди, сообщил Euronews.

Плохая погода атаковала и Южную Европу, жители которой почти никогда не сталкивались с холодом. За одну ночь температура опустилась до рекордно низкой отметки. В Мадриде и во многих центральных регионах пришлось закрыть школы. Сильный снегопад нанес удар по Греции, которая еще неделю назад наслаждалась теплой погодой. Аномальная погода приостановила вакцинацию в Афинах, поскольку многие службы не смогли работать из-за метели, написал The Guardian.

Холодная зима пришла и за океан. Аномальная погода в Техасе оставила жителей без электричества. Почти 13 миллионов человек столкнулись с нехваткой воды, поскольку системы водоснабжения были повреждены из-за морозов, писала Би-Би-Си.

Жители Саудовской Аравии также ощутили холодную погоду. В некоторых регионах температура опускается ниже нуля градусов, а саудовское метеорологическое направление призывает подданных королевства одеваться теплее и не посещать безлюдные места, сообщило издание Arab News.

Причины аномальной погоды

National Geographic объяснил экстремально холодную погоду в Европе и США разрушением полярного вихря — потока холодного воздуха, который находится вокруг Полярного круга. Из-за теплого воздуха части полярного вихря отошли к Северной Америке и Европе.

Климатические изменения вновь стали самой обсуждаемой темой в связи с последними заявлениями Билла Гейтса. Основатель Microsoft рассказал в интервью газете El Pais, что последствия от изменения климата будет сложнее урегулировать, чем пандемию. Климатолог Александр Чернокульский в разговоре с «360» согласился с этой точкой зрения.

Пандемия развивается быстрее, но и затихнет по меркам поколений также быстро. Другая ситуация обстоит с изменением климата. Временные масштабы совершенно другие, а изменения происходят медленно Александр Чернокульский.

Логично, что специалисты задаются вопросом, как регулировать климатические изменения. Но здесь нет быстрых и универсальных решений. По мнению климатолога, для каждого региона и каждой отрасли необходимо создавать уникальный подход для адаптации к климатическим изменениям. Человечество также может начать снижать свой углеродный след.

«В первую очередь надо модифицировать энергетику, отказаться от угля, нефти и газа, но это произойдет небыстро. Второе — сокращать потерю тепла и следовать простым правилам, например, экономить свет и воду», — добавил Чернокульский.

В то же время доктор географических наук Валерий Малинин считает, что контролировать климатические изменения в современном мире практически невозможно.

«Выбросы всех этих парниковых газов — это признак развития экономики. Разве можно запретить Индии, Китаю или США развивать их экономику? А переход к зеленым технологиям — это, конечно, хорошо, но проблему до конца не решит», — объяснил климатолог.

Климатический антирекорд

Из-за похолодания в обычно жарком Техасе американские климатологи забили тревогу. По словам Джона Нильсена-Гаммона, подобные рекордно низкие температуры наблюдали в 1989 году. Он отметил, что ближайшие несколько дней будут не только холодными, но и опасными для американцев.

Ближний Восток также всегда был известен своей высокой температурой, лишь в некоторых горных регионах Ливана и Ирана есть снег. Но в этот раз пустыни Саудовской Аравии покрылись снегом. Подобное аномальное явление уже происходило в 2016 году, сообщило издание The new Arab.