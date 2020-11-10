Вернуть любимую топором. Житель Алтая много лет бил жену, а после развода искалечил ей руки

Житель Горно-Алтайска попытался отрубить руки своей бывшей жене. Он предложил женщине вернуться к нему, но она отказалась. Мужчина изувечил бывшей супруге руки, попросил соседей вызвать скорую и убежал. Сейчас нападавший находится под стражей.

Несколько дней назад в Горно-Алтайске едва не повторилась история Маргариты Грачевой, которой в 2017 году ревнивый супруг отрубил руки топором. Местная жительница Татьяна около двух лет назад развелась с супругом Евгением Павловым — он пил, периодически избивал ее и обижал двоих детей.

С тех пор Татьяна жила с детьми одна, каждый день водила младшего в детский сад, а потом шла на работу. В один из таких дней Евгений подкараулил ее у подъезда, несколько раз ударил кулаком в лицо, а потом попытался отрубить руки.

«Спокойный, как будто так и надо»

Сейчас Татьяна находится в больнице — ей зашили раны, вставили спицы, но травм очень много. Сколько времени понадобится на реабилитацию и сможет ли женщина когда-нибудь вернуться на работу в местный салон красоты, никто сказать не может.

«Он брал каждую руку по отдельности и рубил, брал руку — рубил, брал вторую — рубил. Сидел на мне, прижав коленями руки, и наносил удары — по голове, потом обухом ломал руку, перевернул топор и рубил. Всю практически кисть правую сломал, там ничего уже сделать нельзя. А так повреждения: кости раздроблены, три пальца на спицах», — рассказала Татьяна «360».

При этом сначала, по словам пострадавшей женщины, бывший муж хотел просто поговорить. Он подкараулил ее у подъезда после того, как она отвела сына в детский сад, в очередной раз начал просить вернуться к нему, но Татьяна отказала.

«Я попросила, чтобы он дал мне работать спокойно, растить детей, я отказалась от его помощи, от алиментов — от всего. Взяла на себя двоих детей. Он сказал: „Сейчас я тебе покажу работу, поработаешь ты“. Вот и все. Начал избивать, а когда повалил на землю, достал топор из-под куртки», — вспоминает Татьяна.

Остановился мужчина только тогда, когда увидел, что по улице идет женщина. Татьяна попросила его больше ее не трогать и пообещала не писать заявление в полицию. Мужчина хотел отвести ее домой.

«Я отказалась, сказала, что идти не могу — куда мне, там старший ребенок, да и в принципе если бы я туда пошла, то уже оттуда бы не вышла — потеряла бы сознание. Вот я села около подъезда, сказала, что не буду писать заявление, только вызови скорую», — рассказала она.

Мужчина сходил к соседке на первый этаж, вызвал скорую, еще несколько раз переспросил, не будет ли бывшая супруга писать на него заявление, спросил, что та собирается врать врачам по поводу травм.

Я сказала, что совру что-нибудь, а он сказал: «Я пойду, чтобы меня не поймали, а ты ври», — надел на меня шапку, чтобы я не замерзла, и ушел. То есть он полностью спокоен был — ни криков, ничего вообще, как будто так и надо Татьяна.

История повторяется

Сама Татьяна рассказала о том, что муж бил ее и раньше — поэтому и развелись. Недавно, около месяца назад, он пьяный пришел к ней на работу в салон красоты, устроил разборки.

«Схватил за волосы, вытащил на улицу. Это все при клиентах, при сотрудниках», — объяснила она.

Заявления женщина писала не один раз, это подтверждает ее подруга. Однако полиции никогда не хватало оснований для возбуждения уголовного дела.

«Он постоянно угрожал: „Ты все равно никому не достанешься, ты все равно будешь моей или я тебя убью“. Сколько раз это было, сколько заявлений она написала, но вечно не хватало состава преступления. Даже хозяйка салона от себя писала на него заявление за то, что он устраивает дебош у них в парикмахерской», — рассказала подруга телеканалу «360».

При этом у мужчины уже была судимость. Подруга Татьяны уверена, что дела никогда не заводили из-за того, что отец бывшего мужа был полицейским, остались связи. При этом именно отец привел мужчину в отделение — несколько дней полиция не могла найти подозреваемого. Его родители комментировать ситуацию отказались.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, в ближайшее время ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.